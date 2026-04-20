Hospital Alma Máter de Medellín está en crisis: Nueva EPS y Savia Salud le deben $100.000 millones

La crisis de la salud que se vive actualmente en el departamento de Antioquia a raíz de la difícil situación que enfrenta el sistema a nivel nacional, ha tocado la puerta del hospital Alma Mater de Medellín. Allí se vive una complicada realidad debido a la falta de pago de estas EPS.

Se trata de una crisis financiera y administrativa que ha desencadenado en el cierre de tres pisos en el hospital Alma Mater, antigua clínica León trece, lo que representa una reducción en la prestación de algunos de sus servicios, específicamente los de hospitalización y reducción en consultas con especialistas.

A esto se suma el no pago de los salarios a los médicos que prestan sus servicios para el hospital, que en algunos casos ha llegado a ser de hasta de dos meses de retraso, no solo en el pago de sus honorarios, también en el pago de las prestaciones sociales.

Al respecto habló Gonzalo Alberto Velez López, presidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana, Asmedas, Seccional Antioquia.



“En este momento, la deuda principal es con Savia Salud, una deuda que supera los cien mil millones de pesos, y con la Nueva EPS, también una deuda que está alrededor de los cincuenta mil millones de pesos. Esas deudas no han sido canceladas y los servicios que se prestan tampoco están siendo pagados ni oportunamente ni suficientemente”.

Dentro del personal que más se ha visto afectado por la falta de pagos son los médicos generales, el personal de enfermería y profesionales de la salud de algunas especialidades. Una situación que afecta directamente la prestación del servicio a los usuarios.

Fabian Duran medico general del Hospital Alma Mater, también se pronunció:

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“Muchos de los compañeros han renunciado a sus cargos, tanto de médicos generales como de algunas especialidades médicas, debido a la falta de pagos a los trabajadores. Inclusive, hace unos años nosotros contamos, por ejemplo, un fin de semana con un neurólogo o con un oncólogo en la institución, especialidades o subespecialidades con las cuales actualmente no contamos, debido a la falta de personal”.

Actualmente, esta crisis de salud en el Alma Mater ha llevado al cierre de 120 camas de servicios de hospitalización y la reducción, específicamente, de la atención en servicios de urgencias para usuarios de Medellín y algunos municipios cercanos del departamento.