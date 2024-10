Problema de habitantes de calle se desbordó en Medellín: tiran piedras para robar conductores

Crítico panorama por ataques causados por habitantes de calle en Medellín . A raíz del aumento de afectados, motociclistas marcharán para exigir garantías. El alcalde de Medellín señaló que los derechos de los habitantes de calle no pueden estar por encima de los demás ciudadanos y que las autoridades identificarán a quienes han protagonizado estas agresiones.

Los ataques violentos propiciados por habitantes de calle son cada vez mayores en Medellín, uno de los más recientes fue el caso de Laura López Zora, una motociclista víctima de una piedra lanzada por un habitante de calle, lo cual le causó la muerte.

A raíz de estos hechos y de varios casos reportados, tanto por el gremio de motociclistas como por taxistas, peatones y demás actores viales, los motociclistas protestarán en busca de soluciones concretas por parte de las autoridades, quienes ya se han referido a esto, mencionando que no son accidentes, sino hechos delictivos.

“Un incidente donde una persona termina lesionado o fallecida lamentablemente por una piedra lanzada por un habitante de calle esto no es un siniestro vial. Eso no es un accidente de tránsito, esto es un hecho delictivo, porque es un homicidio que se genera por una persona que premeditadamente lanza una piedra y sabe que con esto le puede generar o una lesión o una muerte”, explicó Mateo González, secretario de Movilidad de Medellín.

Del mismo modo, el Secretario de Seguridad, Manuel Villa, aseguró que se tomarán medidas drásticas para acabar con la problemática, indicando que hoy se tienen cifras que rondan los 8.000 o 9.000 habitantes de calle en la capital antioqueña, situación que catalogó como un fenómeno social que de alguna manera se está desbordando, y debido a esto se intensificaran los controles para prevenir estos ataques.

“El general Castaño ha determinado vigilancia permanente en unos puntos estratégicos ya identificados y con la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, venimos ya tomando medidas desde el componente de infraestructura con algunos cerramientos estratégicos”, aseveró el funcionario.

Las zonas más afectadas son la Minorista, las vías cerca al Sena y al Parque Norte, el puente de la Madre Laura, también, los puntos críticos de sur a norte y norte a sur que van desde el puente de San Juan hasta el puente del Mico, más exactamente en zonas como Moravia y la parte trasera de la Universidad de Antioquia. Desde el gremio de los motociclistas indican que el caso de Laura no sería el único que se ha reportado en los últimos meses, pues hay varios afectados por esta problemática.

“No hay ley que prohíba a los habitantes de calle o que hay una ley que se pueda regular. Hace poco una persona lo tumbaron y lo agredieron”, indicó Alejandro Gómez, presidente de la asociación de motociclistas de Antioquia.

A su turno, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que la situación es crítica y que el incremento de habitantes de calle es una problemática que se ha venido reportando e incrementando desde la administración de Daniel Quintero. El mandatario afirmó que los derechos de los habitantes de calle no pueden no pueden estar por encima de los derechos del resto de ciudadanos, además de señalar que “si tira una piedra y le causa daño a un ciudadano ya se ha convertido en un delincuente y debe ser tratado como tal”, por lo que las autoridades identificarán a quienes han protagonizado estas agresiones.

“Es una situación crítica, yo jamás voy a negar eso, yo que le he pedido al equipo también, ya de seguridad es si hay unas conductas donde se ve que ponen en riesgo la vida de las personas, esa persona ya no solo puede ser tratada como una persona en situación de calle, sino como una persona que representa un peligro para la sociedad”, dijo Gutiérrez.

Los derechos de los habitantes de calle no pueden estar por encima de los derechos del resto de ciudadanos.

Debido a que muchos de estos casos quedan impunes, la familia de Laura Paola Zora citó a una movilización que se llevará a cabo el 25 de octubre a las 5:00 de la mañana en la avenida regional, a la altura de la estación Caribe, sentido Norte- Sur, según señaló su hermana, Viviana López.

“Quiero hacer un llamado a todas las personas que transitan por la vía Regional y por todas las vías de Medellín para que me acompañen el 25 de octubre, que es un viernes a las 5 de la mañana, por la Regional sentido norte- sur, para que hagamos una marcha pacífica ya que nos están matando”, aseguró.

Dentro de las causas que llevan a los habitantes de calle a estar en estas zonas es, según las autoridades, el aumento de consumo de drogas, estupefacientes cada vez más agresivos y con mayor facilidad de adquisición, pues muchas de estas personas habitan alrededor de plazas de vicio, además muchos de estos habitantes de calle sufren de enfermedades mentales que no son tratadas, ni controladas y que con el consumo de sustancias psicoactivas se disparan los índices de complejidad y agresividad.