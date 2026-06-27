Prográmese: más de 15 municipios de Antioquia están en fiestas por el puente de San Pedro

El puente festivo de San Pedro y San Pablo será la oportunidad para que miles de turistas viajen por Antioquia y disfruten de la variada programación cultural, gastronómica y musical que ofrecerán más de 15 municipios.

Por ejemplo, en el Valle de Aburrá, Sabaneta celebrará las tradicionales Fiestas del Plátano y, en Barbosa, se desarrollará el Segundo Festival Barbosa es Café, por lo que se espera una masiva participación de personas en las festividades en ambos municipios del Área Metropolitana.

En el Oriente antioqueño se destacan las Fiestas de la Papa, en La Unión; las Fiestas del Viejo Peñol y del Embalse, en El Peñol; las Fiestas del Arriero, en San Carlos; el Congreso Gastronómico de Marinilla, y las Fiestas del Bosque y el Retorno, en San Francisco.

El Suroeste del departamento también tendrá una amplia agenda con las Fiestas del Cacique Toné, en Urrao; el Festival de la Piedra, en el corregimiento San Bernardo de los Farallones, de Ciudad Bolívar; y las tradicionales Fiestas del Folclor, en Titiribí.



Y el Occidente no se queda atrás en las fiestas del puente festivo y, por ello, Anzá celebrará las Fiestas del Cacique Curumé, mientras que Sopetrán continuará con las tradicionales Fiestas de las Frutas.

En el Norte del departamento, San Pedro de los Milagros recibirá visitantes con las Fiestas de la Leche y sus Derivados, y Yarumal desarrollará las Fiestas del Yarumo. Por su parte, San Roque, en el Nordeste, realizará las Fiestas del Río Nus, mientras que el corregimiento Estación Cocorná, en Puerto Triunfo, será sede de las Fiestas de San Isidro.

Las autoridades y administraciones municipales esperan una importante afluencia de visitantes durante el fin de semana, por lo que hicieron un llamado a los viajeros para programar sus desplazamientos con anticipación.