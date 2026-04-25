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Prográmese: metro tendrá horario especial por concierto de Ryan Castro en Medellín

La medida también aplicará para estaciones cercanas a la Feria de Ganado donde habrá transmisión del espectáculo en pantalla gigante.

Ryan Castro (1).jpg
Ryan Castro //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

Los fans de Ryan Castro están listos para vivir el concierto del paisa en el estadio Atanasio Girardot y teniendo en cuenta el gran aforo que tendrá el espectáculo, el Metro de Medellín anunció la extensión comercial para poder beneficiar a los miles de asistentes al concierto.

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Una de las medidas que tomó el medio de transporte público es que a partir de las 11:00 p. m. del sábado la estación Estadio estará habilitada solo para el ingreso de los usuarios.

Según el Metro de Medellín las personas podrán bajarse en todas las estaciones a excepción de Prado, Parque Berrío, Alpujarra, Aguacatala, Ayurá, Cisneros, Suramericana y Floresta, en donde habrá servicio a partir del inicio de la operación comercial, a las 5:00 a. m.

El gerente Social y de Servicios al Cliente del Metro de Medellín, Jaime Andrés Ortiz, manifestó que no solo habrá operación especial en la estación Estadio, también Acevedo y Tricentenario.

Metro de Medellín.jpg
Vagón del metro de Medellín.
Foto: Metro de Medellín.

"Entre las 2:30 a.m. y las 5:00 a.m. tendremos ingreso únicamente por las estaciones Acevedo y Tricentenario, esto con el fin de prestar servicio a los asistentes al evento que se llevará a cabo en la Feria de Ganado", indicó.

Hay que mencionar que Ryan Castro transmitirá el concierto en la Feria del Ganado al Norte de la capital de Antioquia en donde habrá otros eventos artísticos desde las 3:00 p. m. en donde no solo se verá el show del reguetonero sino otros artistas locales.

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Finalmente, el Metro de Medellín le pidió a los usuarios que hagan la recarga de la Cívica con antelación para evitar aglomeraciones y por ello habrá puntos de recarga habilitados hasta las 11:00 p. m. de este sábado.

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