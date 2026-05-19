Protesta de Pacto Histórico cerca a la finca del expresidente Álvaro Uribe: suspendió su agenda

Unas 30 personas se dieron cita a las afueras de la vivienda en Llanogrande del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes están pintando un grafitti sobre los falsos positivos, liderado por el representante a la Cámara electo por el pacto histórico, Hernán Muriel.

Según expresó en su cuenta de X, esto le impidió al exmandatario cumplir con su agenda este martes. "Voy de regreso a la casa porque un grupo numeroso se ha agolpado cerca de la puerta. Están dirigidos por un parlamentario electo de apellido Muriel, elegido también por votos impuestos por el terrorismo. Esta actitud hostil contra la residencia de mi familia es provocación de la violencia, muy propia de Cepeda que es un apache solapado escondido en el eslogan de la paz", indicó.

Quien también se pronunció fue la candida presidencial Paloma Valencia: “Muy grave el hostigamiento a la casa del Presidente Álvaro Uribe. El Pacto Histórico debe cesar su instigación a la violencia. No les basta el asesinato de Miguel Uribe Turbay, los atentados y las amenazas y los de los fusiles apoyándolos. Exigimos garantías, ojalá las misiones internacionales de observación electoral se pronuncien”.

Por su parte, Muriel, a través de su cuenta en esa misma red social defendió que simplemente se trata de una manifestación social y que no se trata en ningún momento una situación de seguridad, además asegurando que están a 300 metros de la vivienda de Uribe. "¿En serio quieren reprimir a esta señoras que están enalteciendo la memoria de las víctimas y de las madres buscadoras? 7.837 almas que no dejarán dormir al de la “seguridad democrática”. !Nunca más!", indicó el congresista electo.



Se advierte que ya hay presencia de las autoridades en la zona, lo cual ha sido criticado por los propios manifestantes.

"Estamos haciendo un acto de memoria, cada uno de nosotros tiene una camisa con el nombre, con el rostro de alguna de las víctimas, de los mal llamados falsos positivos, de esa política de muerte mal llamada a seguridad democrática. Este país no olvida, las víctimas no olvidan, la memoria es muy importante, no podemos dejar de exigir justicia, verdad y reparación. Exhibimos garantías porque vea, la respuesta inmediata de la alcaldía de Rionegro fue enviarnos a la policía", aseguró Stiven Pérez, uno de los presentes.