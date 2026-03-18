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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / "Quién estuvo detrás de la minga": alcalde Gutiérrez solicitó a fiscal Luz Camargo investigar

"Quién estuvo detrás de la minga": alcalde Gutiérrez solicitó a fiscal Luz Camargo investigar

Los voceros de las comunidades aseguraron que no han sido patrocinados por ningún político.

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