"Quién estuvo detrás de la minga": alcalde Gutiérrez solicitó a fiscal Luz Camargo investigar

El alcalde Federico Gutiérrez le pidió a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que se investigue quién estaba financiando y cuál era el propósito de la presencia de la minga indígena en Medellín. Los manifestantes aseguraron que no han sido patrocinados por ningún político.

Recientemente, se conoció una carta que le envió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en donde le pide que se haga apertura de las indagaciones pertenecientes para lograr determinar si hubo conductas punibles en la presunta organización, financiación y ejecución irregular de la minga indígena que hizo presencia en la ciudad.

Según el mandatario, los cerca de 500 indígenas afectaron de manera directa el normal funcionamiento del Centro Administrativo La Alpujarra, por lo que miles de personas no pudieron acceder a servicios esenciales ni tampoco les permitieron hacer sus trámites.

Hay que recordar que Gutiérrez ya había insistido en su cuenta de X que, “que 'casualidad’ que después de los insultos en contra del pueblo antioqueño más de 500 personas de la minga indígena hayan llegado a Medellín. Resistiremos”, refiriéndose a las palabras de Iván Cepeda que señaló, por ejemplo, al departamento como la cuna del paramilitarismo.



“Que nada ni nadie frena a Medellín. Y nosotros vamos a seguir defendiendo la ciudad y vamos a seguir defendiendo el departamento. Claro que no es casual lo que han hecho. Claro que tiene una estrategia premeditada. Ellos están en campaña y nosotros estamos gobernando, esa es la gran diferencia”, aseguró.

El mandatario señaló que el punto de mayor gravedad es que los 16 buses en los que llegó la minga estarían “obedeciendo órdenes” de terceras personas, por lo que se podrían plantear, según Gutiérrez, serios interrogatorios sobre la organización y financiación de la movilización.

Jaime Andrés Rivera, cacique mayor del resguardo indígena Zenú, aseguró que ha habido avances limitados y denunció desinformación alrededor de la minga y sus intenciones en la capital de Antioquia.

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“Movimiento indígena vive y resiste del trabajo colectivo y organizado. Se ha dicho que esta minga es patrocinada por los políticos del gobierno, por Petro o por Cepeda. Eso es totalmente falso”; agregó.

A pesar de las claridades de la minga indígena, el alcalde de Medellín le pidió a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones para determinar si detrás de las manifestaciones existieron fuentes de financiación irregulares o ilícitas y así determinar posibles vínculos con grupos al margen de la ley, estructuras asociadas al narcotráfico o a actividades de carácter terrorista.