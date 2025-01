Recicladores de Medellín denuncian persecución por parte de Espacio Público de la alcaldía

Ante las quejas que se vienen registrando por parte de organizaciones de reciclaje en Medellín, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, se reunirá con representantes de este gremio en la tarde de este martes para abordar las afectaciones que manifiestan haber sido objeto, en especial, en el último mes por parte de funcionarios de la subsecretaría de Espacio Público.

Según Doris Elena Gil Baena, gerente de Asemar, pese a las reuniones con la Alcaldía de Medellín , y a que los recicladores de oficio asociados están carnetizados y uniformados, los funcionarios adelantan intervenciones en los que les decomisan las carretas, les destruyen el material recuperado y hasta agreden a sus mascotas acompañantes, motivo por el que han documentado 15 situaciones de este tipo solo este año, cinco de ellas, tras compromisos pactados el 21 de enero con subsecretarios de Medio Ambiente y Espacio Público.

"Le decomisan su carreta, le quitan el reciclaje ya separado que él va a ir a comercializar, agreden a sus mascotas, porque también estamos denunciando maltrato animal y la cogen y la echan al carro del aseo y la despedazan totalmente. Son muchos los casos y ha habido agresiones físicas graves contra recicladores de oficio", explicó a Blu Radio.

Incluso, fue en esa reunión en la que uno de los afectados narró cómo se ha visto afectado por estos operativos. Se trata de Héctor Hernán Jaramillo, reciclador asociado a Recimed.

"Tenemos hijos, hay que pagar estudios, hay que pagar servicios públicos, también hay que pagar arriendo, todo sale de ese trabajo. (Ellos nos dicen) no es que un loco tiro para allá y se esconde, es que todos no somos locos, por eso tengo este carnet que me representa como reciclador de oficio. Nos sentimos perseguidos, porque no podemos descubrir lo que es nuestro punto de recolección, porque cuando llegas al espacio público hay varias semillas en la carreta o el material", contó en este encuentro con la alcaldía.

Fuera de la cooperativa Recimed, son también las organizaciones Arglo, Arreciclar, Asemar, Asoreciclo, las que denuncian estos atropellos y exigieron que en la ciudad se destinen “puntos de limpieza” donde se pueda hacer la separación de los residuos, tal y como lo establece el decreto con el que cuenta la ciudad desde 2016.

"Nuestros recicladores son los verdaderos protagonistas de velar porque esta ciudad algún día vuelva a ser la tacita de plata que fue hace muchos años y la respuesta del Distrito de Medellín para nuestros recicladores es vulneración, acoso y persecución, tienen que salir corriendo como si fueran delincuentes", detalló la líder.

Tras poner en conocimiento de la Personería de Medellín y la Defensoría del Pueblo lo que sus voceros consideran “arbitrariedades cometidas por la Alcaldía de Medellín”, planean movilizarse la próxima semana y frenar su operación, con la que 200 toneladas dejan de ir a diario a rellenos sanitarios, lo que implica al mes la recuperación de 5.000 toneladas de residuos aprovechables.