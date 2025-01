Denuncian que dos policías de Tránsito realizaron un secuestro extorsivo en Medellín

El alcalde de Medellín , Federico Gutiérrez, dio a conocer un caso de corrupción dentro de la Policía de Tránsito y Transporte en donde, según el mandatario, dos uniformados hicieron parar a un carro en la avenida Las Palmas para, supuestamente, realizar un procedimiento rutinario. Una vez el vehículo paró y el conductor entrega su licencia de conducción, los policías le dicen que era un documento falso.

Ante la negativa del hombre de aceptar las acusaciones de los uniformados, estos proceden a realizar un secuestro extorsivo al conductor al que le pidieron cerca de un millón de pesos por dejarlo ir. Según la denuncia, los policías no dejaron ir al hombre hasta que no entregara el dinero a pesar de que se comprobó que la licencia era legítima.

Gutiérrez explicó que el padre de la víctima interpuso la denuncia y, de inmediato, las autoridades procedieron a iniciar las investigaciones.

"Yo solo espero que esos corruptos vayan a la cárcel, no solo que salgan de la institución y que eso no se pueda presentar en la ciudad de Medellín ni en ninguna ciudad. Aquí no puede haber corrupción", manifestó el mandatario.

El alcalde de Medellín aseguró que espera una reunión esta tarde con el director de la Policía, general William Salamanca, para hablar del tema y que los dos uniformados sean enviados a prisión por este secuestro extorsivo .