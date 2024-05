No activar

ELN levanta suspensión de secuestros extorsivos y acusa al Gobierno por falta de voluntad La guerrilla del ELN, dice que la decisión se toma porque no se ha constituido el fondo multidonante. Este fondo aún no se ha creado y por eso el ELN anuncia que da por terminado su compromiso de no cometer secuestros extorsivos.