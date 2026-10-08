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Refuerzan seguridad en sitios turísticos del Valle de Aburrá durante receso escolar

Patrullas de vigilancia de la Policía Nacional estarán desplegada por los principales corredores viales del Área Metropolitana.

foto motos policía Bucaramanga.jpeg
Motos de la Policía en Bucaramanga
// Policía
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Autoridades en el Valle de Aburrá refuerzan la seguridad en sitios turísticos por la semana de receso escolar. Patrullas de vigilancia de la Policía Nacional estarán desplegada por los principales corredores viales del Área Metropolitana

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Con el inicio de la semana de receso escolar, la Policía Nacional reforzó sus capacidades de vigilancia, prevención y control en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá, esto ante el aumento de viajeros, turistas y familias que se movilizarán durante estos días en la subregión.

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El dispositivo de seguridad contempla patrullajes permanentes en zonas turísticas, parques, centros comerciales, supermercados, entidades bancarias, cajeros automáticos y terminales de transporte que son considerados puntos de alta concentración de ciudadanos.

Las autoridades también realizarán controles, registros y verificación de antecedentes, así como actividades de prevención y acompañamiento a turistas nacionales y extranjeros.

Uno de los principales llamados de las autoridades está dirigido a las familias que viajarán con niños, niñas y adolescentes, ya que se recomienda mantenerlos siempre bajo supervisión y establecer previamente un punto de encuentro en caso de que lleguen a separarse.

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Durante toda la semana de receso escolar, la Policía Nacional mantendrá el despliegue para acompañar a residentes y visitantes durante su estadía en la capital de Antioquia durante estos días de descanso.

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