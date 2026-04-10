Retienen en Medellín a colombiano con circular roja de Interpol por coordinar sicarios en Brasil

Un video de cámaras de seguridad de un establecimiento comercial captó el momento en el que un hombre, vestido con un buzo gris y portando casco de motocicleta le dispara a un comensal que estaba de camiseta roja, crimen que ocurrió en Taguatinga, Brasil, el 25 de septiembre de 2025.

A raíz de la situación y por ordenar el homicidio, es decir actuar como determinador, las autoridades internacionales estaban tras la pista del colombiano Brahyam Angulo Rendón, quien vino a esconderse a Medellín y en las últimas horas fue ubicado por parte de la Policía Nacional y la Dijín-OCN Interpol Colombia en el barrio Aranjuez donde fue retenido por tener notificación roja de Interpol solicitada por el país de Brasil por el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con la investigación, Angulo está señalado de planificar y dirigir homicidios selectivos, especialmente en Brasilia. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, destacó que con el trabajo articulado con otros países ya se han capturado 61 delincuentes internacionales en la ciudad.

"Un sicario que cometía extorsión y homicidios selectivos en la República de Brasil. Es estructura criminal. Posterior a este delincuente se viene a esconderse a nuestro país. La Policía Nacional hizo una cooperación con Interpol de más de ciento noventa y seis países, los que nos permiten darnos resultados contundentes. Más de sesenta capturas, notificaciones, retenciones y aprehensiones", indicó.



A la par, el secretario de Seguridad Manuel Villa apuntó que el ahora retenido fue partícipe de este asesinato en el que la víctima no era realmente el objetivo inicial.

Por lo pronto, Angulo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de la documentación diplomática para formalizar la orden de captura con fines de extradición.

Desde la llegada de Interpol a Medellín, las retenciones con fines de cooperación judicial internacional han aumentado en un 377 %, pasando de 11 casos en 2024 a 35 en 2025 y 15 en lo corrido de 2026, según datos de la Policía.

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