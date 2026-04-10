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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Retienen en Medellín a colombiano con circular roja de Interpol por coordinar sicarios en Brasil

Retienen en Medellín a colombiano con circular roja de Interpol por coordinar sicarios en Brasil

Brahyam Angulo Rendón es señalado por criman en 2025, por lo que será extraditado. Autoridades destacaron la captura de más de 60 delincuentes internacionales en la ciudad en los últimos dos años.

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