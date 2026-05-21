Ruso expulsado de Medellín ahora amenaza por whatsapp al alcalde Federico Gutiérrez

Ruso expulsado recientemente de Medellín ahora amenaza por Whatsapp al alcalde Federico Gutiérrez. El mandatario pidió a las autoridades internacionales no solo indagar en estas intimidaciones sino en el origen de los recursos de este extranjero, quien tiene propiedades en Cali.

Más de dos años de denuncias de los vecinos por sus megafiestas en El Poblado en Medellín le valieron al ciudadano de nacionalidad rusa y estadounidense, George Wolfe, ser expulsado de Colombia no una sino dos veces, pues tras la primera medida aplicada por Migración Colombia, con una prohibición de entrar al país por 10 años, reingresó de manera irregular por Ecuador y pretendía volar a Medellín desde Palmira, donde fue detectado en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Pero su historia no terminó ahí. Según denunció el alcalde Federico Gutiérrez, tras el conflicto que generó en la unidad residencial, este estaría intimidando al mandatario con mensajes a su línea directa, a través de un whatsapp de Estados Unidos, a donde llegó tras ser devuelto de Colombia. Según manifestó Gutiérrez, la información ya fue puesta en conocimiento de las autoridades colombianas y americanas.

“Está verificando realmente la identidad de quién tiene esa línea. Es una línea de los Estados Unidos que tiene su nombre y tiene su imagen, se quedó muy dolido, justamente por la expulsión y por nosotros, cuidar a los vecinos. Él me está escribiendo hace varios días, mandándome qué canciones, mandándome, básicamente, mensajes intimidatorios, mandándome qué páginas que había creado en su momento, qué fuck you fico punto com”, dijo.



Incluso, según detalló el mandatario, parte del rastreo que adelantaron las autoridades para saber su ubicación se relaciona con estos mensajes intimidatorios. Ante la situación y también los bienes que Wolfe tiene en Medellín y Cali, el mandatario pidió que se indague si el origen de sus recursos es ilícito.

“Una propiedad acá, tenemos información de que adquirió otras propiedades en Cali, otra propiedad de alto costo. ¿De dónde obtiene los recursos? ¿De manera lícita o de manera ilícita? Y el tipo de, ¿quiere volver más famoso?...Lo vamos a volver más famoso, si hay que seguir persiguiendo, lo vamos a seguir persiguiendo. A él y a los otros que vengan a hacerle daño a nuestra gente”, agregó.

Gutiérrez pidió a las autoridades migratorias que aumenten la sanción del ciudadano ruso, pues a su criterio a los 10 años sin ingresar al país se debería sumar este nuevo delito de entrar de manera irregular al país.

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Finalmente, aseguró que al año la ciudad recibe dos millones de visitantes, más de la mitad extranjeros, por lo que aseguró que no se debe generalizar con estas personas porque son más las que se comportan bien.