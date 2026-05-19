"Lo agredió por bailar con sus amigos": madre de joven golpeado por extranjero en cine de Medellín

Un francés protagonizó una grave situación en el centro comercial El Tesoro de Medellín, donde tras una función de la película de Michael Jackson, golpeó a un menor de 15 años de edad que se encontraba con sus amigos en la misma sala de cine.

Según denunció la madre de la víctima, Estefanía Zuluaga, el joven estaba disfrutando de la cinta y al final, en la parte de créditos, se puso a bailar con sus amigos, lo que incomodó al extranjero que de inmediato los insultó y posteriormente se paró de su silla para agredirlos.

"Estaba en una función de cine con tres de sus amigos, y al final, mientras sonaban los créditos, comenzaron a bailar. Para un adulto extranjero de nacionalidad francesa, eso fue suficiente para desatar una agresión violenta. Los niños salieron corriendo, al único que logró alcanzar fue a mi hijo. A Simón, él le propinó varios golpes en la cara, en el oído. No fue suficiente para él, regresó otra vez y le dio patadas, y lo volvió a golpear en el rostro", contó.

Según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, las autoridades actuaron desde el primero momento que se conoció el caso y gracias a la rápida reacción entre la seguridad del centro comercial y la Policía Nacional, el ciudadano de nacionalidad francesa fue capturado por el delito de lesiones personales. Ahora, la madre pidió a la Fiscalía y Migración Colombia que este caso no quede en la impunidad, en especial porque su hijo está en shock tras lo sucedido, teniendo no solo secuelas físicas sino mentales.



"En estos momentos Simón está demasiado inestable, está en shock. Fue también un golpe emocional muy fuerte para él, una alteración y no estamos hablando de una simple discusión, estamos hablando de violencia física y psicológica contra un menor de edad. Hoy existe una denuncia formal ante fiscalía, ya hubo valoración legal, de Medicina Legal, existe una esposa", señaló.

Por lo pronto, aunque el mandatario aseguró que contra el hombre avanza la legalización de su captura, que debe hacerse a través de las audiencias concentradas, Zuluaga alertó que hay una alta probabilidad de que quede libre en las próximas horas.

"Hay una posibilidad muy grande que este tipo salga, los términos pasan, las audiencias tardan años, y cuando el agresor es un extranjero, simplemente desaparece del país. Él puede mañana coger un vuelo, irse, y todo esto quedó acá. O sea, nosotros no estamos pidiendo garantías, estamos pidiendo que se proteja un menor, que se proteja el proceso, que se garantice que esta persona responda ante la justicia", aseguró.

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“Como padre de familia, este tipo de situaciones duelen e indignan. A los niños hay que cuidarlos, protegerlos y rodearlos siempre”, fueron las palabras de Gutiérrez, a través de su cuenta en X, donde publicó una foto del señalado agresor.