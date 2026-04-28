Se puso en marcha la primera comunidad energética con paneles solares en Medellín

Hito para la energía solar en Colombia: en Medellín se puso en operación la primera comunidad energética con paneles solares instalados en oficinas. Con el ahorro en facturas, EPM se convirtió en el primer operador de red del país.

En un paso clave hacia la transición energética en Colombia, la empresa Unergy anunció la puesta en operación de la primera comunidad energética del país bajo el nuevo marco regulatorio, un modelo que permite a ciudadanos producir, compartir y consumir energía renovable.

El proyecto está en el barrio Laureles de Medellín, en donde un grupo de residentes comenzó a beneficiarse de la energía generada por paneles solares instalados en las oficinas de Unergy. A través de este esquema, los usuarios reciben excedentes de energía sin necesidad de contar con infraestructura propia, lo que se traduce en ahorros en sus facturas.

La iniciativa se da tras la entrada en vigencia de la Resolución CREG 101 072 de 2025, normativa que habilita este tipo de comunidades. En este caso, los participantes están conectados a Empresas Públicas de Medellín, que actúa como operador de red y comercializador.



De acuerdo con Unergy, este modelo busca democratizar el acceso a energías ya que cuenta con cerca de 1.600 megavatios de energía solar en operación para los habitantes de este sector de la capital de Antioquia.

Expertos destacan que esta experiencia sienta un precedente para el crecimiento de este tipo de iniciativas en Colombia, donde se estima que podrían surgir más de 100 comunidades energéticas en el corto plazo.