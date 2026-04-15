Sigue la violencia contra agentes de tránsito: En Bello hombre borracho golpeó a un funcionario

Sigue la violencia contra agentes de tránsito en el Valle de Aburrá: uno de ellos fue agredido por un motociclista borracho en el municipio de Bello, cuando atendía un choque. El servidor público ya denunció lo ocurrido.

Un nuevo hecho de intolerancia protagonizado por un conductor se registró en el municipio de Bello donde un agente de tránsito fue agredido en medio de la atención de una novedad.

Según el reporte entregado por la administración de esa localidad del norte del Valle de Aburrá. Los hechos ocurrieron en el barrio El Congolo donde se registró un choque entre dos motocicletas con un saldo de solo daños materiales.

Tras su presencia en el lugar, uno de los guardas identificó que uno de los conductores involucrados se encontraba en estado de embriaguez por lo que inmovilizaron su vehículo. Sin embargo, su actitud se tornó agresiva y causó varias lesiones al funcionario que intentó controlarlo para que la situación no escalara.



Luego de atender la situación y la salida del sector, las lesiones del agente agredido fueron valoradas en Medicina Legal e interpuso la respectiva denuncia sobre la que avanzan las investigaciones.

El señalado agresor podría afrontar cargos por violencia contra servidor público y lesiones personales, conductas que además de sanciones económicas pueden derivar en penas privativas de la libertad entre cuatro y ocho años.