Nuevo golpe al Clan del Golfo en Antioquia tras la captura de alias 'Primo Gay'. Cayeron alias ‘El Gordo’ y ‘Chamorro’, cabecillas del grupo delincuencial señalados de asesinatos y extorsiones en varias zonas del departamento

En dos operaciones adelantadas por la Fuerza Pública en Antioquia fueron capturados alias ‘El Gordo’ y alias ‘Chamorro’, señalados integrantes del Clan del Golfo que tendrían responsabilidades en las finanzas y el componente urbano de esta organización criminal.

#Video Dos cabecillas del Clan del Golfo fueron capturados en #Antioquia. Uno de estos es alias Chamorro, financiero de la subestructura criminal ‘Carlos Vásquez’, señalado de tráfico por más de $3.000 millones de pesos mensuales en #Urabá. #MañanasBlu pic.twitter.com/Ca52aatbuT — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 20, 2026

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Uno de los procedimientos se desarrolló en el corregimiento de Piedras Blancas, jurisdicción de Carepa, en donde unidades de la DIJIN capturaron mediante orden judicial a David Alexander Uribe Puerta, conocido como alias ‘Chamorro’. El hombre de 39 años es señalado de ser el presunto cabecilla financiero de la subestructura Carlos Vásquez.

De acuerdo con las investigaciones, Uribe llevaría cerca de 10 años en la organización y habría llegado a administrar más de 3.000 millones de pesos mensuales provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones.



Sobre la captura de alias 'El Gordo'

Por otra parte, en el municipio de Segovia, tropas del Gaula Militar Bajo Cauca capturaron a alias ‘El Gordo’, señalado como presunto cabecilla urbano de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés.

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"De acuerdo con informaciones de inteligencia, el capturado estaría vinculado a actividades de extorsión, tráfico de estupefacientes, amenazas y homicidios selectivos, esto afectando la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Segovia y Remedios", dijo el mayor Jhonatan Rodríguez, comandante del Gaula Militar Bajo Cauca.

Ambos capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales. En el caso de ‘Chamorro’, la Fiscalía General de la Nación le imputará los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.