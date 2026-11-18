Desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en el sector de Caribe en la ciudad de Medellín, esposado, con un buso blanco, salió Néider Yesid Uñates López, alias 'Primo Gay', junto su escolta, Sneyder Herron Sierra y otro delincuente.

Alias 'Primo Gay' salió escoltado por miembros de la Policía Judicial y el Inpec hacia el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, en donde abordó un vuelo hacia la capital de la República.

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Su traslado, aunque inicialmente se solicitó por las autoridades en el departamento de Antioquia fuera a un buque cárcel, finalmente se dio hacia la cárcel La Picota de Bogotá.

Luego de su captura en la vereda Santa Ana, zona rural de Briceño, en Antioquia, donde pretendía volarse de las autoridades en una moto junto a otros tres delincuentes, fue legalizada su captura y a alias ‘Primo Gay’ le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y utilización ilegal de uniformes e insignias.



Nuevas imputaciones

Sin embargo, se conoció que la Fiscalía General de la Nación tiene pendientes nuevas imputaciones por otros hechos de alto impacto, entre ellos, el asesinato del periodista Mateo Pérez, en Briceño, Antioquia, y el ataque contra un helicóptero del Gobierno de Estados Unidos en Amalfi, que dejó 13 policías muertos.