En medio del fenómeno del Niño, siguen los estragos en la región. Fuertes vendavales e inundaciones en la subregión de Urabá dejan el saldo de una persona fallecida, cerca de 70 familias damnificadas y múltiples vías rurales y urbanas deterioradas

Una persona falleció y decenas de familias resultaron afectadas tras los fuertes vendavales e inundaciones registrados en la subregión del Urabá antioqueño. En el sector de Monteverde, en el distrito de Turbo, un hombre perdió la vida tras sufrir una caída mientras intentaba reparar por sus propios medios el techo de su vivienda, que había quedado averiada por los vientos.

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De acuerdo con el reporte preliminar del Dagran y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, las lluvias dejaron cerca de 70 familias afectadas en Turbo, las cuales permanecen autoalbergadas tras sufrir el destechamiento de sus casas y daños en cultivos.

Emergencias se concentran en veredas Yarumal, Colorado, Monteverde 2 y Puerto Tranca

También en los barrios urbanos Jesús Mora y Brisas, situación que superó la capacidad de respuesta local y llevó al distrito a solicitar apoyo logístico a la Gobernación de Antioquia.

Las precipitaciones también provocaron pérdidas de cultivos y viviendas destechadas en zonas rurales de Necoclí. Adicionalmente, en el municipio de Arboletes se registró una inundación que dejó cuatro familias damnificadas, emergencia que viene siendo atendida con recursos propios de la administración local.

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“Pero que mucha más más de aguacero. Ay, ay, Dios mío bendito. Se vino el agua. Se fue primero la energía y ahora vino el aguacero”, relató un afectado.

Por su parte otro campesino indicó: “Y descargas eléctricas, por favor, mucha precaución al manejar. Esta es la casa de una vecina, quedó absolutamente sin nada”.

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La ola invernal comprometió además la movilidad en varios corredores secundarios de la subregión. En la vía rural de Alto Mulatos, que comunica a Turbo con San Pedro de Urabá, el deterioro de la banca mantiene el paso restringido para los vehículos y obliga a varios pasajeros a caminar entre el lodo para continuar sus trayectos.

El Dagran informó que reforzó el despliegue de maquinaria amarilla en los puntos críticos y advirtió que, debido a la influencia de los vientos oceánicos, podrían continuar las lluvias intensas y vendavales en municipios como Turbo, San Pedro de Urabá, Carepa y Chigorodó, por lo que se mantiene el monitoreo permanente en zonas de alto riesgo.