La creadora de contenido Dahian Lorena Muñoz, conocida en redes sociales como Yaya Muñoz, denunció que fue víctima de un hurto al interior de su apartamento en Medellín, de donde sustrajeron joyas y dinero en efectivo que guardaba en una caja fuerte. La influenciadora dio a conocer el caso mediante videos publicados en sus plataformas digitales, en los que mostró el estado en que encontró su lugar de residencia tras regresar a su vivienda.

De acuerdo con el relato de Muñoz, al ingresar al inmueble halló sus pertenencias desordenadas y los estuches de sus joyas vacíos, tras verificar que la caja fuerte había sido abierta. Aunque la creadora de contenido señaló que le fueron robadas todas sus joyas junto con un dinero que tenía ahorrado, no precisó el monto exacto de las pérdidas económicas ni el momento en que se produjo el ingreso de los responsables.

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"Mi casa donde se supone que hay demasiada seguridad y resulta que me robaron, o sea, me sacaron absolutamente todo, todas, todas las joyas. Dios mío", afirmó Muñoz.

En las grabaciones, la influenciadora manifestó su desconcierto por lo ocurrido, indicando que el inmueble contaba con sistemas de seguridad y que la puerta principal permanecía cerrada con llave. Asimismo, al revisar la vivienda, señaló que encontró una cortina doblada, lo que sugiere que los responsables habrían ingresado por una de las ventanas del apartamento.



"¿Cómo existente tan mala, tan mala? En serio. Y la cortina estaba doblada. Yo dije, o sea me robaron toda la plata, pero pues la puerta de acá tenía llave, se entraron por ahí, por la ventana", agregó.

Posteriormente, Yaya Muñoz informó que interpuso los reportes correspondientes ante las autoridades y compartió imágenes en las que se observa a uniformados de la Policía Nacional realizando verificaciones dentro de la vivienda. Entretanto, los investigadores adelantan las indagaciones para establecer cómo se ejecutó el hurto e identificar a las personas implicadas.