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Suspenden por 4 meses a exalcaldesa de Alejandría por irregularidades en proyecto de vivienda

La Procuraduría reveló que se dejaron de ejecutar cerca de 500 millones de pesos en un convenio con la empresa de vivienda de la Gobernación de Antioquia.

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Procuraduría, referencia.
Foto: Google Maps
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 18 de abr, 2026

Se trata de Sor María Ocampo Giraldo, quien se desempeñó como alcaldesa del municipio de Alejandría, Oriente antioqueño, entre los años 2020 y 2023, periodo en el que se registraron deficiencias en el proyecto de vivienda ‘Velo de Novia’, destinado a 60 familias.

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Según la Procuraduría General de la Nación, la medida de suspensión por cuatro meses a la mandataria es por omitir su deber de actuar con diligencia frente a los requerimientos de este proyecto.

En fallo de primera instancia, el ente de control detalló que comprobó que Ocampo Giraldo permitió la suspensión de obras, retrasos, deficiencias técnicas y la liquidación del convenio interadministrativo suscrito en el año 2021 con la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), sin ejecutar más de $ 452 millones en subsidios asignados al proyecto de vivienda de interés prioritario.

De momento, el Ministerio Público calificó la conducta de la exmandataria como falta grave cometida a título de culpa grave, por desconocer la vigilancia que debió adelantar para proteger los derechos de los beneficiarios de vivienda digna y del municipio, “priorizando la transparencia en la ejecución de recursos públicos”.

A juicio de la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Rionegro, la entonces alcaldesa desatendió los deberes de eficacia y responsabilidad en la contratación con la Fiduciaria Central y el constructor Sandapava SAS.

Una claridad importante es que ya que la política no ejerce hoy en día un cargo público, la sanción impuesta se convirtió en multa equivalente a cuatro Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para la época de los hechos.

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