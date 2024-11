Tras atentado del ELN sigue la zozobra en Anorí: ya son cerca de 200 familias desplazadas

El reciente atentado terrorista cometido por el ELN en la vereda La Plancha del municipio de Anorí dejó el lamentablemente saldo de cinco militares muertos y cinco personas heridas por el ataque con tatucos en el tercer anillo de seguridad del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de esta zona. Luego de conocerse estos hechos, las tropas del Ejército Nacional llegaron hasta la zona rural del municipio en donde continúan los trabajos de inteligencia.

Sobre el cabo segundo y los cuatro soldados profesionales que fueron asesinados por el ELN, se conoce que sus cuerpos están en las instalaciones de Medicina Legal en Medellín y que en las próximas horas serían enviados a sus lugares de origen.

"Gracias a Dios ya fueron estabilizados, de esos tres ya nos los entregaron y están en un dispensario nuestro, solamente queda uno que le están revisando un tema de fractura en uno de sus extremidades, pero también está estable sin ningún problema", destacó el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo.

Además, sobre el civil que también se vio afectado por el ataque con explosivos, las autoridades destacaron que se encuentra en el Hospital General de Medellín en donde continúa recuperándose de algunas heridas.

No obstante, la situación no es nueva ni mucho menos ha sido solucionada, ya que según el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, el desplazamiento de familias desde veredas como Los Trozos o Tenche sigue en aumento, con el agravante que por infraestructura vial los desplazados no podrían regresar todavía a sus territorios.

"Tenemos desplazamientos, Contamos con 191 familias en el área urbana desplazadas, son 370 personas, 168 mujeres y también hay 93 menores de edad entre los desplazados", confirmó el mandatario.

Con este panorama que sigue siendo crítico según han revelado las autoridades departamentales y nacionales, varias opiniones han salido a flote para rechazar los atentados terroristas del ELN, entre ellos, el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo; y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Sin embargo y pese a los mensajes de repudio, el alcalde de Anorí pidió una intervención urgente del Gobierno nacional pues la situación de orden público estaría desbordando las capacidades institucionales.

"Llamamos la atención del Gobierno nacional porque nos hemos sentido un poco abandonados. Estas zonas son muy abandonadas por el Estado. Estamos pidiendo al Gobierno nacional más presencia y que nos ayude porque esto se nos está saliendo de las manos", mencionó Silva.

De momento, desde la Administración Municipal se le hace acompañamiento a las cerca de 400 personas desplazadas por los enfrentamientos armados, mientras que la Fuerza Pública busca restablecer la paz y seguridad en los territorios damnificados por la disputa entre grupos delincuenciales.