Tras varios hechos de violencia en Antioquia entregan cinco equipos anti drones al Ejército

Cinco equipos antidrones entregaron este lunes al Ejército, tras varios hechos con esta tecnología que han generado zozobra en Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón destacó que también otorgarán 75 motos a la fuerza pública, con recursos por más de $8.300 millones de la tasa de seguridad

Tal y como se había anticipado desde finales del 2025 y ante algunos ataques con drones de los que ha sido epicentro Antioquia, este lunes la Gobernación de Antioquia entregó de manera oficial cinco equipos especiales que, con tecnología, neutralizan las amenazas con aeronaves no tripuladas. Será en un acto en la Cuarta Brigada del Ejército.

Aunque estará en manos del Ejército determinar en qué zonas serán usados los antidrones, desde la Secretaría de Seguridad departamental habían indicado que, para iniciar, las prioridades son las subregiones Bajo Cauca, Norte y Nordeste, por ejemplo en esta última este fin de semana fue utilizado uno de estos artefactos para generar temor y evitar el ingreso de los militares a la vereda Altos de Manila, de Segovia.

El gobernador Andrés Julián Rendón destacó que ante los hechos de orden público que se han venido presentando, se hace crucial contar con tecnología de este tipo, con recursos aportados por los ciudadanos. A la par, criticó de nuevo al presidente Gustavo Petro y su paz total y aseguró que con la millonaria inversión también harán entrega de vehículos al Ejército.



“La verdad es que ante la amenaza criminal que representan los drones en manos de los bandidos, nuestro gobierno se embarcó en la tasa de seguridad para darle dotación a nuestra fuerza pública. Ante el abandono del gobierno de Petro, hemos adquirido con recursos que pagan los antioqueños cinco sistemas anti drones para los soldados que hacen parte de las distintas brigadas acantonadas en Antioquia. Todo esto contempla una inversión de más de $8.300 millones de pesos”, indicó.

Entregamos cinco modernos antidrones para el @COL_EJERCITO



Les cumplimos a los Antioqueños y a los Soldados.



Gratitud con mis paisanos: estos equipos fueron adquiridos con recursos de la tasa de seguridad y convivencia.



¡Dios les ha de pagar! pic.twitter.com/mVZtCKBOhW — Andrés Julián (@AndresJRendonC) May 4, 2026

Rendón precisó que con las 75 motos que le entregan al Ejército habrá mayores recursos para patrullajes en zonas rurales, y destacó que con carga a la tasa de seguridad ya se han comprometido 500.000 millones de pesos.

Cabe recordar que la fuerza pública ya viene adoptando una serie de medidas con el fin de contrarrestar estas amenazas ya conocidas en otras zonas del país. Desde la Policía Antioquia indicaron que las experiencias en la lucha contra este tipo de dispositivos en zonas como Cauca y El Catatumbo han brindado mayores herramientas para prevenir atentados.

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Por ahora, las autoridades han venido implementando acciones como el aumento en la recolección de información, la instalación de inhibidores de señal para evitar el rango de maniobra de los drones, a la par que reconocen que los grupos armados están adquiriéndolos equipados especialmente para estas acciones terroristas.

Otra de las estrategias que se está implementando consiste en el seguimiento a la trazabilidad de la comercialización de estos elementos. Si bien su compra o venta no tiene ninguna restricción legal, avanzan en la investigación de la cadena de importación de aquellos que han quedado en poder de la fuerza pública para así poder identificar de manera precisa cómo están llegando hasta estas estructuras al margen de la ley.

Según el Ejército Nacional, entre abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025, el Ejército ha contabilizado 393 ataques con drones.