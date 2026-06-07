Tripulación habría sido amenazada durante hechos en los que un joven se ahogó en embalse de El Peñol

A dos semanas de haberse producido la trágica situación en la que Alexander Avendaño, de 24 años de edad, murió tras ahogarse en el embalse de El Peñol, la empresa responsable de la operación de la embarcación en la que ocurrieron los hechos rompió el silencio.

A través de un comunicado, Inversiones Los Lagos de Guatapé S. A. lamentó lo sucedido y sostuvo que el vehículo contaba con todos los permisos y requisitos exigidos por la normatividad vigente, incluyendo certificados técnicos, pólizas, equipos de seguridad y protocolos de prevención para pasajeros y tripulación.

Uno de los puntos clave del pronunciamiento es la versión entregada por la empresa sobre lo ocurrido antes y durante la emergencia. Según indicaron, la tragedia habría estado precedida por episodios de confrontación, violencia e intolerancia entre algunos pasajeros, lo que incluso afectó a sus trabajadores.

“Nuestra tripulación también habría sido objeto de agresiones, intimidaciones y alteraciones del orden durante el desarrollo de los acontecimientos, situación que dificultó significativamente el ejercicio normal de sus funciones de supervisión, control y atención de los pasajeros en medio de una situación extraordinaria, inesperada y ajena al desarrollo ordinario de la operación de transporte”, se lee en la carta.



De igual manera, la empresa destacó que la seguridad en la navegación constituye una responsabilidad compartida. Indicaron que, de su parte, existe el deber permanente de implementar medidas de prevención, mantenimiento, capacitación y control, mientras que los usuarios deben “atender las instrucciones impartidas por la tripulación, utilizar los elementos de protección exigidos y abstenerse de ejecutar conductas que puedan poner en riesgo su propia integridad o la de terceros”.

Mientras la investigación judicial del caso se centra en establecer los motivos que generaron diferentes situaciones de agresión a bordo de la embarcación, las autoridades de transporte indicaron que esta cumplía con los documentos y requisitos necesarios para prestar adecuadamente los servicios turísticos.