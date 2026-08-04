Un constructor paisa desapareció en extrañas circunstancias hace 10 días en el Magdalena Medio. Las autoridades hallaron su vehículo incinerado en Santander y no hay rastros de su paradero.

El paradero de Luis Fernando Quiroz, de 56 años de edad, se ha convertido en todo un misterio para las autoridades en Antioquia, pues desde el 24 de julio su familia no tiene noticias de dónde está.

De acuerdo con la denuncia de sus seres queridos, Quiroz, quien se dedica a la construcción, salió de su casa en el barrio La Castellana de Medellín hacia el corregimiento de Doradal, Puerto Triunfo, con el fin de cotizar unos lotes. Lo último que se supo es que ese viernes saldría para Puerto Berrío pero no apareció, por lo que el domingo siguiente su esposa comenzó la búsqueda y alertó a las autoridades sobre la situación.

Con el paso de los días, la familia ha pasado de la esperanza a la zozobra, en especial porque en las últimas horas el Gaula halló su vehículo incinerado y abandonado en una vía del municipio de Cimitarra, Santander, sin rastros sobre su paradero. Margarita Muñoz Celis, tía de la víctima.



“Las autoridades lo que encontraron en este momento fue su vehículo incinerado. Entonces pido a todo el mundo para ver si pueden darnos información de él como familia. La mamá, la esposa, los primos, los hermanos, todos estamos orando y estamos pidiendo que nos lo regresen. Lo necesitamos en el hogar”, aseveró.

Según la información entregada a sus familiares, al revisar el recorrido asociado a su camioneta se logró establecer que habría tomado la ruta Medellín–Bogotá, continuando hacia la Ruta del Sol.

Por lo pronto, Muñoz indicó que Luis Fernando no tenía ningún tipo de amenaza y que ya había construido en otros territorios fuera de Medellín, pero era la primera vez que iba a hacerlo en Doradal.