Un muerto y 16 heridos deja volcamiento de bus que transportaba a 36 pasajeros en Medellín

En las últimas horas las autoridades en Medellín confirmaron que un bus de servicios especiales que llevaba a 36 pasajeros se volcó en el sector Palos Verdes por hechos que aún son materia de investigación.

Este accidente de tránsito deja, hasta el momento, una persona muerta, seis heridos de gravedad que tuvieron que ser trasladados de manera prioritaria a centros asistenciales y otras 12 personas que tuvieron heridas de diferentes informes pero que afortunadamente no comprometieron su integridad.

#Atención Una persona muerta y al menos 18 heridos es el saldo preliminar de un accidente de tránsito en el que un bus de servicios especiales se volcó en el sector de Palos Verdes, en Medellín. A esta hora, las autoridades investigan las causas del siniestro. #VocesySonidos pic.twitter.com/hWEKvdDLGy — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 24, 2026

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La información que se ha conocido hasta el momento es que el vehículo se dirigía al municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño, para asistir a una peregrinación. Sin embargo, el siniestro ocurrió a pocos minutos de salir del punto de partida.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró a través de su cuenta de X que, “nuestros equipos de Bomberos, Salud y Movilidad están en el lugar acompañando a las personas afectadas y atendiendo a los heridos”.



Hay que mencionar que producto del volcamiento del bus de servicios especiales otros dos vehículos particulares resultaron afectados luego de la colisión contra la vía, no obstante, los ocupantes de estos carros salieron ilesos de este aparatoso siniestro.

De momento las autoridades en la capital de Antioquia avanzan en las investigaciones correspondientes para poder determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y si el accidente obedeció a fallas mecánicas del bus, como asegura una de las hipótesis.