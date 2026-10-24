EPM confirmó que las recientes lluvias aumentaron el nivel del embalse de Hidroituango

El aumento de las lluvias en la cuenca del río Cauca durante los últimos días parece darle un respiro a EPM frente a los desafíos que supone el fenómeno de El Niño para la generación de energía.

Las condiciones hidrológicas recientes han favorecido la recuperación del embalse de Hidroituango y mejorado las perspectivas de operación de una de las centrales hidroeléctricas más importantes del país.

Publicidad

Así lo indicó el gerente de la compañía, John Maya, quien entregó un balance positivo sobre el comportamiento de la central durante las últimas semanas. Según explicó, el incremento de los caudales del río Cauca y sus afluentes ha permitido que el embalse ya alcance la cota 416, con lo que queda a solo cuatro metros del nivel máximo autorizado hace pocas semanas por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Alcaldía de Cali.

El directivo explicó que la situación no solo responde al nivel de precipitaciones que se pueden registrar en el Norte de Antioquia, donde se encuentra el proyecto, sino a otras regiones del país, especialmente en el occidente, donde las condiciones pluviales también han mejorado.



"Septiembre, octubre y noviembre nos daba para subir. Septiembre no ha sido, como lo vimos vimos los promedios, las medias estaban por debajo, pero no se ha dado en este septiembre y octubre para subir ya de la 408 a la 416. Esos 4 metricos que los podemos ir con las lluvias que pueda presentar", aseguró Maya.

Pero la recuperación de los niveles de agua también favorecen con avances en la disponibilidad de las unidades de generación. Por bajos caudales, Hidroituango venía operando con dos de sus cuatro turbinas disponibles, pero, tras las reparaciones realizadas a la tercera unidad que sufrió algunas fallas, Maya espera que las cuatro puedan funcionar a plena capacidad.

Publicidad

"Están ya las 4, porque empezó a subir el embalse, pero hubo una falla técnica, que no tiene nada ver con el fenómeno del niño. Un interruptor falló, y eso nos afectó la máquina 3 en unos cojinetes. Espera que esta este fin de semana ya entre y tengamos las 4 máquinas funcionales", confirmó el gerente de EPM.

Las recientes condiciones reportadas en el complejo hidroeléctrico son claves no solo por la posibilidad de continuar generando la mayor energía posible en medio de los requerimientos que afronta y necesitará el país en los próximos meses.

Publicidad

La continuidad de las lluvias también permitirá contar al embalse con el mejor estado posible de cara a los meses más complejos del fenómeno de El Niño estimados por las autoridades ambientales para finales de 2026 e inicios de 2027.