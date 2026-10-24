Capturan a alias 'Francés' y 'Cachetón' por su presunta participación de masacre en Antioquia

Dos hombres señalados de pertenecer a la estructura criminal El Mesa fueron capturados en Medellín por su presunta participación en una masacre ocurrida el 8 de noviembre de 2025 en El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño, en la que murieron tres personas, entre ellas un funcionario de la Alcaldía Municipal.

Los detenidos, conocidos con los alias de Francés y Cachetón, fueron capturados mediante órdenes judiciales materializadas por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) de Antioquia, en coordinación con la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

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Según la información de la investigación, alias 'Francés' estaría vinculado como presunto coautor material de los hechos, mientras que alias Cachetón sería el presunto autor material de los homicidios.

La masacre ocurrió en la zona urbana de El Carmen de Viboral y, de acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron asesinadas mediante la modalidad de sicariato.



Entre los tres fallecidos estaba Andrés Giraldo Velásquez, funcionario de la Alcaldía de El Carmen de Viboral, quien había sido reportado por la Defensoría del Pueblo como líder juvenil.

Los capturados son señalados de su posible responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, lesiones personales, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Por lo pronto, las autoridades avanzan en las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer la participación de los dos hombres en estos hechos.