UNAL entregará estudio sobre quebrada La Presidenta que ha generado emergencias en Medellín

Tras las frecuentes emergencias generadas por los afluentes, la Universidad Nacional entregará este martes al Área Metropolitana los estudios de la quebrada La Presidenta para que se evalúe cómo mitigar el riesgo. Se completa una semana de la aparición de un enorme socavón en la Avenida El Poblado por esta causa.

Las fuertes lluvias que han azotado a la ciudad de Medellín durante el 2026 han provocado diferentes emergencias, algunas de las más críticas están relacionadas con el desbordamiento de la quebrada La Presidenta que ocasionó inundaciones y el levantamiento del asfalto hace unas semanas en la Avenida Las Vegas y el Centro Comercial Monterrey, y que hace apenas unos días generó un enorme socavón en la Avenida El Poblado, de más de 10 metros de profundidad y cuya fecha de apertura aún es incierta, pese a que el daño ya completa una semana.

Por esta razón es que las autoridades en la capital de Antioquia están enfocadas en poder realizar algunas intervenciones en el afluente y por ello esperan los estudios que adelantó la Universidad Nacional para poder empezar las labores de mitigación, los cuales serán entregados al Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental este martes. Y es que el gigantesco hueco que puso en jaque la movilidad de la ciudad ha sido detonante para tener nuevas expectativas con las intervenciones.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, insistió que el pedido es que una vez se conozcan los diseños, estos sean revaluados debido a las últimas emergencias que ocasionaron severos daños en una de las vías más importantes que pasa sobre la quebrada La Presidenta.



“Entonces yo lo que estoy pidiendo que reevalúen y que pongan condiciones mucho más críticas entendiendo que estamos teniendo unos fenómenos climáticos mucho más extremos de los que deberían estar normalmente sucediendo. Porque para que cuando hagamos las obras sean obras que sí sean capaces de soportar esos caudales ya.

“Entonces yo lo que estoy pidiendo que reevalúen y que pongan condiciones mucho más críticas entendiendo que estamos teniendo unos fenómenos climáticos mucho más extremos de los que deberían estar normalmente sucediendo. Porque para que cuando hagamos las obras sean obras que sí sean capaces de soportar esos caudales ya”, aseguró.

La inversión para estos estudios supera los 20.000 millones de pesos y expertos esperan que los trabajos contemplen la salida del caudal al río Medellín, hecho que también indicó el mandatario es una de las problemáticas de las inundaciones que se dan en esta zona.

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Vale la pena recordar que ya la Alcaldía de Medellín había anunciado una inversión cercana a los 700 mil millones de pesos para atender todos los puntos críticos del río y quebradas, incluso, sin desestimar que los recursos sigan creciendo debido a la situación reciente en la quebrada La Presidenta.