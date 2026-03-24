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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / UNAL entregará estudio sobre quebrada La Presidenta que ha generado emergencias en Medellín

UNAL entregará estudio sobre quebrada La Presidenta que ha generado emergencias en Medellín

Se completa una semana de la aparición de un enorme socavón en la Avenida El Poblado por esta causa.

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