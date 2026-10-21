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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Unos 10.000 habitantes y 1.200 estudiantes están desescolarizados por falta de agua en La Pintada

Unos 10.000 habitantes y 1.200 estudiantes están desescolarizados por falta de agua en La Pintada

La administración Municipal declaró urgencia manifiesta para atender la situación.

Agua - servicios públicos
Agua - servicios públicos
Foto: Unsplash
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

El municipio de La Pintada declaró urgencia manifiesta tras cinco días sin agua potable por daños en su acueducto. Entre los afectados están 1.200 estudiantes que están sin clases presenciales; piden asistencia del Gobierno nacional para avanzar rápidamente en obras.

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El fenómeno de El Niño no es la única situación que amenaza con dejar sin agua al municipio de La Pintada, donde ya están sufriendo dificultades en la provisión del líquido por cuenta de daños en su sistema de acueducto.

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La situación inició hace cinco días con el desprendimiento de unos 40 metros de tubería construida en hierro dúctil y PVC. Sin embargo, durante las acciones desplegadas para atender la emergencia han identificado fallas en otros puntos que no han permitido restablecer el suministro de agua.

La situación tiene afectados a unos 10.000 habitantes, entre ellos al menos 1.200 estudiantes que están sin clases presenciales y a la espera de soluciones definitivas.

Para este fin, la administración local declaró la urgencia manifiesta con el fin de levantar lo más pronto posible junto al Dagran estudios y diseños para una infraestructura que permita reemplazar a la actual con más de 20 años de antigüedad. El alcalde Herman Antonio Correa solicitó también la concurrencia del Gobierno nacional y privados.

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“Hacemos un llamado al Estado colombiano para que nos ayude a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a todas las empresas públicas y privadas que nos puedan ayudar para poder mitigar el impacto que hoy tenemos en el municipio con el suministro de agua potable”, aseguró el mandatario local.

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Además de autorizar los giros presupuestales necesarios para atender la problemática, la urgencia manifiesta también ordena garantizar el líquido inicialmente en infraestructuras de salud, centros educativos y de atención a la primera infancia y adultos mayores como población con mayor grado de vulnerabilidad.

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