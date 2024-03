"Vaca" para terminar vías 4G en Antioquia ya no recibirá aportes en efectivo

A raíz de la polémica que desataron los presuntos aportes de por lo menos 10 millones de pesos provenientes del Clan del Golfoa la vaca que adelanta la Gobernación de Antioquia para la finalizar los proyectos de las vías 4G, la administración departamental adelantó una reunión en la mañana de este 26 de marzo con Bancolombia como entidad financiera que está recibiendo los recursos.

Antes de su culminación, el secretario de Hacienda del departamento, Eugenio Prieto, pudo confirmar a Blu Radio que se encuentran definiendo nuevos mecanismos para garantizar la legalidad en la procedencia de los dineros.

Además de que ya ahora solo se permitiría los aportes a través de los canales digitales del banco, los recursos depositados en efectivo sobre los que hasta ahora no se han podido identificar su procedencia serán dispuestos en una cuenta aparte.

"Cualquier transacción que no esté debidamente identificada se va a una cuenta separada y estaremos revisando qué recursos hay aunque parece que no son muy representativos ni son muchas personas no identificadas", expresó el funcionario a este medio.

Según el más reciente reporte entregado por el gobernador Andrés Julián Rendón a través de su cuenta en X, la cifra de la vaca ya asciende a más de 1.857 millones de pesos.

Invito a las empresas Antioqueñas y Colombianas, a las pequeñas, a las medianas y a las grandes. Esta es una tierra de emprendedores, nosotros vemos al sector privado como un gran aliado, un coequipero para el desarrollo. Vaquímetro de hoy. Estamos cerca de los 2 mil millones 👇… pic.twitter.com/VU48jURESB — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 26, 2024

A propósito de recientes mensajes sobre la iniciativa como los del presidente Petro quien ha reiterado que la mayoría de proyectos 4G pasan por Antioquia, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez invitó en la misma red social a los ciudadanos a no caer en provocaciones y permanecer unidos en el propósito planteado inicialmente de recaudar 1 billón de pesos.