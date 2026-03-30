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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Veeduría denuncia ante Fiscalía presunto cobro para contratar gestor educativo en Medellín

Veeduría denuncia ante Fiscalía presunto cobro para contratar gestor educativo en Medellín

De acuerdo con la denuncia, el cobro se habría producido para contratarlo en un proyecto de Presupuesto Participativo.

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