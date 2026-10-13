Ya son más de 1.000 damnificados por creciente de quebrada La Iguaná en Medellín

Tras un fin de semana pasado por lluvias en Medellín, las fuertes precipitaciones ya dejan más de mil damnificados tras el desbordamiento de la quebrada La Iguaná. Al tiempo que avanza la atención de las zonas afectadas con un PMU, la Alcaldía habilitó un punto para la recepción de donaciones.

La atención a las familias afectadas por las lluvias de los últimos días continúa en Medellín, donde las autoridades mantienen desplegadas acciones para entregar ayudas humanitarias, evaluar los daños y recuperar las zonas impactadas por las inundaciones.

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La emergencia más compleja se concentra en el occidente de la ciudad, especialmente en el barrio La Iguaná y en sectores cercanos como El Pesebre y Blanquizal, donde el desbordamiento de la quebrada La Iguaná provocó inundaciones que alcanzaron hasta un metro y medio de altura.

El balance más reciente da cuenta de 380 familias damnificadas, equivalentes a 1.037 personas que enfrentan las consecuencias de la emergencia. El ingreso del agua a las viviendas ocasionó pérdidas y daños en muebles, electrodomésticos y otros enseres.



“Eso fue como la película Titanic. Agua por lado y lado. Y ya ahí suspenso porque toda la gente llorando, niños ahogados y de todo. Y ahí estamos”, relató uno de los afectados.

Por su parte, doña Rosa Díaz dijo: “Los enseres, todos los perdimos. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero lo material todo, todo. Yo de mi parte perdí todo. Yo no recuperé ni un par de zapatos”

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“Perdimos prácticamente todo, hasta a ver si no se apaga el agua. A ver si estamos sacando agua de ahí, pero lo perdimos todo”, contó otro damnificado.

Para responder a esta situación, la Alcaldía de Medellín ha entregado 2.681 ayudas humanitarias, entre alimentos, colchones, cobijas y elementos de aseo. En las labores participan distintas dependencias de la Administración distrital, con un equipo de aproximadamente 400 personas que continúa trabajando en la atención de la población y la recuperación de los sectores afectados.

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“Seguimos brindando atención en salud física, en salud mental y haciéndole el acompañamiento integral a todos los que más lo necesitan. En las labores de limpieza ya alcanzamos un avance cercano al 90%. Seguimos retirando sedimentos, lodo, agua y residuos para ayudar a recuperar estos sectores que se vieron afectados”, así lo afirmó el alcalde encargado de la ciudad, Manuel Villa.

Como parte de la estrategia de apoyo, la Alcaldía habilitó la sede del Equipo de Personas Mayores, ubicada en La Iguaná, como punto de recepción de donaciones. Allí se pueden entregar elementos esenciales para ayudar a las familias a recuperar parte de las condiciones básicas de sus hogares, entre ellos colchones, camas, cobijas, sábanas, toallas y almohadas.

Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín, aseguró que también se reciben utensilios de cocina, como ollas, vajillas, cubiertos y recipientes, además de productos de aseo, estufas, neveras, lavadoras y juguetes. Las autoridades aclararon que no están recibiendo medicamentos, ropa, productos vencidos ni alimentos perecederos. La respuesta institucional se mantiene coordinada desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), que continúa con la evaluación de las afectaciones, el acompañamiento a los damnificados y las labores de limpieza y recuperación de las vías.

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De manera paralela, Empresas Públicas de Medellín trabaja en el restablecimiento de los servicios de acueducto y energía en los puntos donde se presentaron interrupciones como consecuencia de las inundaciones.