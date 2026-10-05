A la cárcel dos hermanos señalados de secuestrar y robar a conductor de plataforma tras persecución

Dos hermanos, Franklin Jovani Pira Sarmiento y Yurley Andrea Pira Sarmiento, fueron enviados a la cárcel y judicializados luego de ser capturados en flagrancia por su presunta participación en el secuestro y hurto de un conductor de una plataforma digital de transporte, ocurrido durante la madrugada del 3 de octubre en Bogotá. Uno de los procesados registra cuatro anotaciones por el delito de hurto.

De acuerdo con el relato de la víctima y el procedimiento policial, el conductor había recogido a unos pasajeros cerca del estadio El Campín, en la localidad de Teusaquillo. Posteriormente, habría sido amenazado con armas cortopunzantes, atado de manos, encapuchado y trasladado a un segundo vehículo, donde permaneció retenido durante aproximadamente tres horas.

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El cautiverio terminó cuando el conductor logró golpear la puerta del automóvil al observar una patrulla de la Policía. Los uniformados escucharon las voces de auxilio y reaccionaron para detener los vehículos y rescatar a la víctima, quien, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, permanecía retenida contra su voluntad.

Las capturas se produjeron cuando uniformados adelantaban labores de patrullaje en el barrio San Vicente Ferrer, en la localidad de Tunjuelito. Allí observaron un vehículo que era halado con una cuerda por otro automotor y, al escuchar voces de auxilio provenientes del interior, procedieron a intervenir.



Al advertir la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida. Durante la persecución, cuadras más adelante, uno de los vehículos perdió el control y terminó volcado. El conductor logró salir por una de las puertas e intentó escapar, pero fue interceptado y capturado por una de las patrullas.

La mujer que presuntamente lo acompañaba quedó atrapada dentro del vehículo volcado, situación que fue aprovechada por los uniformados para rescatar al conductor que permanecía retenido. Los dos capturados, de 26 y 28 años, fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de hurto y secuestro.

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Según la información del procedimiento, los hechos estarían relacionados con dos modalidades de hurto de vehículos, el denominado falso servicio de plataforma y el halado. La actuación policial se originó en el seguimiento a los automotores y en la alerta generada por la propia víctima durante el momento de su cautiverio.

Después de formalizar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, la víctima pidió celeridad en el proceso judicial y reclamó que se adopten medidas frente a las amenazas de muerte que, según manifestó, ha recibido desde el ataque. También solicitó garantías para su seguridad y la de su familia mientras avanzan las actuaciones contra los dos procesados.