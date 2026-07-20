¿A qué hora inicia el desfile militar del 20 de julio? así será el recorrido en el sur de Bogotá

Bogotá vivirá este lunes 20 de julio una celebración diferente a la acostumbrada, pues se conmemoran los 216 años del Grito de Independencia. Por primera vez, el desfile se realizará en el sur de la capital, llevando el homenaje hasta las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, donde miles de personas podrán presenciar el paso de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Esta jornada reunirá alrededor de 8.000 uniformados del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, quienes recorrerán la avenida Ciudad de Villavicencio en un acto que busca acercar a las instituciones a sectores que nunca antes habían sido escenario de esta conmemoración patria.

¿A qué hora inicia el desfile militar del 20 de julio?

Aunque la movilización de tropas iniciará desde las 9:00 de la mañana, la Secretaría Distrital de Gobierno dio a conocer que el desfile está previsto para las 11:00 a. m.



Debido a esto, las autoridades recomendaron llegar con suficiente anticipación para encontrar un buen lugar y disfrutar del paso de los diferentes bloques militares y policiales. Esta conmemoración promete ser una de las más concurridas de los últimos años, especialmente por ser la primera vez que el evento principal se realizará en el sur de Bogotá.

Desfile 20 de julio Foto: EFE

Recorrido del desfile militar del 20 de julio por Ciudad Bolívar y Bosa

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El desfile partirá frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño, ubicado sobre la transversal 71C, y avanzará por la avenida Ciudad de Villavicencio.

Durante el recorrido pasará por sectores como:



El Ensueño.

El Perdomo.

Madelena.

Candelaria La Nueva.

Casa Linda.

La marcha finalizará en la carrera 23C, cerca de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar, donde concluirá el homenaje a los próceres de la Independencia y a los integrantes de la Fuerza Pública.

Recomendaciones para el desfile militar del 20 de julio

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Las autoridades hicieron un llamado a los asistentes para evitar desplazarse en vehículo particular debido a los cierres viales que se presentarán sobre la avenida Ciudad de Villavicencio y las restricciones previstas en corredores como la avenida Boyacá y la avenida Gaitán Cortés.

La principal recomendación es utilizar TransMilenio, llegando a estaciones como Madelena o Perdomo, desde donde será posible caminar hasta el punto de inicio del recorrido, frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño.