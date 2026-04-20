Desgarrador testimonio de actriz de Sin senos sí hay paraíso presente en lugar donde ocurrió ataque

La industria del entretenimiento en Colombia se encuentra de luto tras un violento ataque ocurrido durante las grabaciones de la producción de 'Sin senos sí hay paraíso'. Marisol Correa Vega, actriz de la serie y testigo de los hechos, relató en Mañanas Blu, los angustiantes momentos vividos cuando la realidad golpeó de forma brutal al equipo de trabajo, dejando un saldo de dos personas fallecidas y un herido.



Un suceso que superó la ficción

El incidente ocurrió mientras el elenco grababa escenas en una universidad, lejos de su "basecamp" ubicado en el Instituto Roosevelt. Según Correa, la noticia llegó en un momento de profunda reflexión profesional, mientras rodaban un juicio sobre temas sociales crudos.

"Es como dicen por ahí, que muchas veces la realidad supera la ficción. O sea, es algo surreal, algo que nadie se espera, pero que tampoco se entiende y que no se puede explicar, o sea, nadie se lo puede explicar", afirmó la actriz, subrayando el impacto emocional en lo que ella describe como una "familia" que comparte más tiempo entre sí que con sus propios seres queridos.

Captura a agresor en Sin senos sí hay paraíso Captura de pantalla

A diferencia de lo que circuló inicialmente en redes sociales, la actriz aclaró que la producción reaccionó de inmediato: "Definitivamente apenas se supo la noticia se dio el fuera del aire, o sea, no seguimos grabando". El equipo permaneció resguardado en la locación por seguridad hasta que la policía acordonó la zona.



Legítima defensa

El ataque fue perpetrado por un hombre que, según se ha dado a conocer, tenía antecedentes de problemas mentales y consumo de estupefacientes. Los videos de seguridad muestran cómo el sujeto arremetió de forma súbita contra un miembro del equipo, lo que provocó la intervención de sus compañeros.

Ante el debate jurídico sobre la falta de medida de aseguramiento para los involucrados en la respuesta al ataque, Correa fue enfática en defender el accionar de sus colegas: "lo que hicieron los compañeros fue precisamente evitar que esto fuera una tragedia mayor... Obviamente es legítima defensa".



Un llamado a la seguridad en el gremio

Este lamentable hecho ha puesto sobre la mesa la vulnerabilidad de las producciones audiovisuales en el país. Correa denunció que, por lo general, "no hay protocolos de seguridad establecidos en donde se diga que hay que poner seguridad para todo el equipo". Explicó que los trabajadores suelen estar tan concentrados en sus labores específicas que quedan expuestos a cualquier peligro externo.



Finalmente, la actriz hizo un llamado a un trabajo conjunto entre productoras y el Estado para enfrentar este problema estructural de inseguridad. "La gente hay que cuidarla porque la gente es la que cuenta historias y la gente debe ser lo más importante de una producción", concluyó.

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