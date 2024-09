Acueducto de Bogotá: "Racionamiento se podría endurecer entre diciembre y enero de 2025"

Desde la Alcaldía de Bogotá anunciaron que el esquema de racionamiento de agua vuelve a como estaba antes, es decir, por turnos cada nueve días. Esto, como una medida para evitar que el nivel de los embalses disminuya de nuevo a una cifra crítica, como ocurrió hace meses. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, la gerente del Acueducto, Natalia Avendaño , dijo que reducir las restricciones cuando mejoraron las condiciones no significaba "relajarse" en cuanto al ahorro voluntario de agua en la ciudad.

Esto, sumado a que la temporada de lluvias que se esperaba después de mitad de año no ha tenido el impacto pronosticado, de acuerdo con Avendaño. Mencionó que, por eso, el cuidado del agua es una "corresponsabilidad" de todos los ciudadanos. Habló, además, de endurecer el racionamiento hasta final del 2024.

“Seguimos en razonamiento, no nos hemos ido del racionamiento. Que hayamos espaciado los días de restricción con un día de por medio, pues la idea no era que fuera una señal para relajarse, era una señal de que habíamos tenido una recuperación en el nivel de los embalses y que, efectivamente, era también una señal para que los ciudadanos tuviéramos esa corresponsabilidad. Que no fuera solo restricción, sino también ahorro voluntario, pero lastimosamente las lluvias no llegaron; las lluvias que se suponía que iban a ser intensas desde el mes de julio. Por el contrario, lo que fueron fue cada vez menos”, indicó.

De hecho, la gerente del Acueducto dijo que agosto fue el más seco de los últimos 55 años y en lo que va de septiembre “no se ha llegado ni al 20 % del promedio histórico”. En ese sentido, aseveró que es una obligación cuidar el agua porque ya “no alcanza”; recalcó que, históricamente, los meses que vienen son los que tienen menos lluvias, por lo que Bogotá se tiene que preparar.

¿Qué significa el llamado día cero?

Avendaño aclaró que, si las lluvias siguen siendo tan bajas y si además no se restringe el consumo, no habrá manera de desacelerar la caída en el nivel de los embalses. Por eso, explicó que el llamado día cero en Bogotá es eso, el día que se llegue a 36 % de llenado de los embalses se endurecerán las medidas. De momento, están en 45 %.

“Nuestras estimaciones con un nivel de lluvias bastante, digamos, conservador, es que ese día cero puede presentarse entre la última semana de diciembre y la primera de enero (2025). De no tener lluvias suficientes para garantizar que revertimos la tendencia decreciente es posible”, detalló.