Alcalde Galán sobre militarizar Bogotá: “Que apoyen, pero no que reemplacen a la Policía”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se apartó de la propuesta de militarizar Bogotá que se discutió en el cabildo abierto convocado por el concejal Julián Uscátegui y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui. En diálogo con Blu Radio, el mandatario dijo estar de acuerdo con el apoyo permanente de las Fuerzas Militares a la seguridad de la capital. Sin embargo, rechazó que el Ejército sustituya a la Policía en las funciones de seguridad ciudadana.

Los hermanos Uscátegui, ambos del Centro Democrático, reunieron 37.056 firmas para convocar el cabildo, que se realizó el 7 de noviembre en la Universidad Militar Nueva Granada. Puede leer más sobre la convocatoria del cabildo abierto sobre la militarización de Bogotá. cambiocolombia

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Militarizar Bogotá: la diferencia entre apoyo y asistencia militar

Galán explicó que la militarización no existe como figura legal en el país. Según dijo, lo que contempla la ley es la asistencia militar, que se reserva para casos excepcionales de grave alteración del orden público. “Lo que existe realmente es la figura de la asistencia militar es una figura que está contemplada en casos excepcionales, que no son, digamos, para temas de inseguridad ciudadana normal, sino para riesgos graves al orden público en una ciudad”, afirmó.

El alcalde trazó así la línea entre las dos posturas: “Yo estoy de acuerdo en un trabajo conjunto liderado en seguridad ciudadana por la policía, pero no en reemplazarla o sustituirla por las fuerzas militares de Bogotá”.



Galán sostuvo además que no hay hoy en la ciudad un escenario que justifique esa medida: “La figura de asistencia militar, aunque suena a un apoyo, asistencia militar en la práctica es cuando hay realmente una situación de orden público tan grave que lleva a que en cierta forma los militares reemplacen a la Policía y cumplan funciones de la Policía. Y eso creo que no aplica en este momento en ningún lugar de Bogotá”.

Así trabajan el Ejército y la Policía en Bogotá

El mandatario detalló cómo funciona la coordinación con las Fuerzas Militares. Bogotá hace parte de la jurisdicción de la Quinta División del Ejército, que adelanta la Operación Ezequiel de protección regional. La Brigada 13 tiene a su cargo la capital y su entorno, además de corredores estratégicos como Sumapaz, donde desarrolla la Operación Coraza.

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Según el alcalde, desde el inicio de su administración se han realizado cerca de 377 acciones conjuntas entre la Policía y la Brigada 13 en zonas de borde de la ciudad. También destacó el trabajo del GAULA Militar contra la extorsión y el secuestro.

Sobre la petición del presidente Abelardo de la Espriella de reforzar la presencia militar en el sur de la ciudad, Galán indicó que la iniciativa se concentra en el corredor entre Usme y Sumapaz. Dijo estar de acuerdo con ella, porque fortalece un esquema que ya existe. “Eso no es, digamos, entrar a reemplazar a la policía, sino es fortalecer el plan que ya implementa allí”, señaló. Aquí puede consultar las localidades de Bogotá incluidas en la petición al presidente De la Espriella.

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El alcalde agregó que la Brigada 13 también trabaja con la Policía en Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Bosa y Santa Fe, entre otras localidades. Precisó que se trata de labores de apoyo y presencia, no del reemplazo de las funciones policiales.

Cifras de seguridad en Bogotá: reducción de homicidios y hurtos

Galán reconoció que la ciudad enfrenta un problema grave de seguridad, aunque aseguró que los indicadores muestran una tendencia a la baja. “Yo creo que aquí hay que poner en contexto que sí hay un problema grave, pero la tendencia no es a empeorar y tenemos que mantener esa tendencia a mejorar para que la gente empiece a sentir realmente un cambio profundo”, dijo.

Según las cifras que presentó, los homicidios han bajado 8,5 % frente al año pasado, lo que equivale a unos 83 o 84 casos menos. El hurto de vehículos pasó de 4.200 casos en 2023 a 2.500 en lo corrido de este año. El hurto a personas bajó de 158.000 casos a 91.000, con una reducción del 18 %.

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El alcalde insistió en que la solución pasa por la coordinación entre instituciones y no por la militarización: “No creo que en este momento haya una situación de inseguridad en términos, digamos, estratégicos que pongan en riesgo el funcionamiento de la ciudad. Pero sí hay un problema de seguridad que afecta a muchos ciudadanos que tenemos que enfrentar”.

Alerta por posibles atentados contra medios de comunicación

Galán también habló de la alerta conocida el fin de semana sobre un posible plan de grupos ilegales contra medios de comunicación en la capital. La alerta llevó a evacuar la sede de Caracol Televisión la noche del sábado 7 de noviembre.

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El alcalde confirmó que la información provino de la Fiscalía y que el Distrito pidió convocar el CI3, la instancia especializada en inteligencia. “Le pedí a la Policía Metropolitana reforzar los esquemas de seguridad a todos los medios de comunicación”, afirmó. Aclaró que los detalles de la investigación están en manos del ente acusador.

Metro de Bogotá: más trabajadores para la recta final de la Línea 1

Sobre la primera línea del Metro de Bogotá, el mandatario indicó que la obra está en su recta final y que el reto ahora es integrar todos sus componentes. Hoy trabajan cerca de 15.000 personas en el proyecto. El consorcio se comprometió a vincular unas 1.500 más, y el alcalde estimó que podrían necesitarse alrededor de 3.000 trabajadores adicionales.

Galán señaló que es necesario recuperar el tiempo perdido en la estación de la calle 72 con Caracas. Allí, según explicó, la excavación de unos 122 metros de largo obligó a cambiar el método constructivo. Aun así, aseguró que se mantiene el cronograma: pruebas en septiembre de 2027 y operación comercial en marzo de 2028. “Ellos tienen un compromiso contractual y tienen que cumplirlo, y estamos trabajando para que así sea”, dijo.

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Línea 2 del Metro: adjudicación prevista para 2027

El alcalde se refirió también a la Línea 2 del Metro. En ese proceso, un grupo portugués, uno español y uno chino quedaron precalificados para la licitación pública, luego de que el primer intento se declarara desierto. Más detalles en esta nota sobre los tres grupos que compiten por construir la Línea 2 del Metro de Bogotá.

Galán prevé que las propuestas se entreguen entre febrero y marzo y que el contrato se adjudique antes de que termine el primer semestre de 2027. Se trata de una línea subterránea de 11 estaciones y 15,5 kilómetros, que pasará por Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. El mandatario agregó que espera dejar adjudicada la extensión de la Línea 1 hasta la calle 100. También busca avanzar en los estudios de factibilidad del tramo entre la calle 100 y la calle 245 por la Autopista Norte.

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Por último, Galán anunció que en enero comenzará el concurso para elegir la voz definitiva del metro, a partir de las características que los ciudadanos escogieron en la primera etapa del proceso, conocida como el Vocímetro.