Caso Yenifer García: revelan que hombre que la sedó hacía liposucciones en casa

Nuevos detalles se conocen en torno a la muerte de Yenifer García Valencia, la mujer de 33 años que falleció en Bogotá tras recibir una inyección intravenosa de fentanilo, ketamina y midazolam durante una sesión de tatuaje a domicilio. Su esposo, Jonathan Cantor, reveló a Blu Radio que la persona que le administró la anestesia es un vecino del barrio que realiza liposucciones y tratamientos estéticos en su propia residencia.

El pronunciamiento de la familia se da tras conocerse el dictamen oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal, el cual confirmó que el fallecimiento se trató de una muerte violenta en contexto de homicidio por un cóctel de sustancias depresoras del sistema nervioso central. La víctima se encontraba en su vivienda, ubicada en el sector de Terrazas de San Jorge (localidad de Rafael Uribe Uribe), realizándose la cuarta sesión de un tatuaje.

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Según el relato de Cantor, el hombre que suministró las sustancias intravenosas era conocido de la familia por vivir en la misma cuadra y por ejercer este tipo de procedimientos informales en la zona. La víctima accedió al servicio debido al intenso dolor que sentía durante el procedimiento y tras la recomendación de una allegada, pagando $600.000 por la aplicación.

Él practica eso de liposucciones y tratamientos en la casa de él, acá cerca en la misma cuadra. Nos confiamos porque dijo que iba a ser una anestesia local, pero después aplicó la vía intravenosa diciendo que no pasaría a mayores. Lo que hizo es gravísimo Afirmó el esposo de la víctima.

El familiar agregó que, según se observa en los videos de las cámaras de seguridad del predio, el supuesto enfermero ingresó con una camilla asegurando a la familia que la mujer estaría consciente durante todo el proceso. Sin embargo, a los 30 minutos de haber inyectado los fármacos por vía intravenosa, la paciente dejó de responder y presentó un paro cardiorrespiratorio.



¿Quién es la persona que le aplicó el fentanilo a Yenifer García?

De acuerdo con las declaraciones entregadas por los allegados de la víctima a las autoridades y medios de comunicación, el implicado registra las siguientes características:



Es un habitante del sector de Terrazas de San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, cercano a la familia de la víctima.

en la localidad de Rafael Uribe Uribe, cercano a la familia de la víctima. Se presentaba como enfermero y ofrecía la administración de anestesias a domicilio por un valor de $600.000.

a domicilio por un valor de $600.000. En su propia vivienda realizaba liposucciones, procedimientos estéticos y tratamientos corporales sin contar con un entorno clínico adecuado.

¿Qué determinó el dictamen de Medicina Legal sobre la anestesia a domicilio?

El análisis forense del Instituto Nacional de Medicina Legal estableció que la causa directa de la muerte fue la administración conjunta y no controlada de tres medicamentos de uso institucional restringido:



Sustancias halladas: combinación intravenosa de fentanilo, ketamina y midazolam.

combinación intravenosa de fentanilo, ketamina y midazolam. Efecto orgánico: depresión severa del sistema nervioso central que comprometió las funciones respiratorias y cardiovasculares de la paciente.

depresión severa del sistema nervioso central que comprometió las funciones respiratorias y cardiovasculares de la paciente. Ausencia de garantías médicas: el procedimiento careció de valoración previa, monitoreo de signos vitales, control de dosis y equipos para atender una eventual emergencia.

Ante estos hallazgos, los familiares de Yenifer García exigieron a la Fiscalía General de la Nación celeridad en el proceso para que se expida una orden de captura contra la persona que suministró los fármacos, quien hasta el momento permanece en libertad mientras avanzan las investigaciones judiciales.