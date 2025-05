Apareció casi sin ropa en Bogotá: “Para que mi ex recuerde lo que se dejó de comer”

Un insólito video se ha hecho viral en redes sociales luego de que una joven apareciera casi sin ropa en plena vía pública de Bogotá, en medio de la lluvia, con un mensaje dirigido a su expareja.

La grabación, compartida en TikTok por la usuaria Laura López (@lopeztronauta) el pasado 4 de diciembre de 2024, sigue generando reacciones pese al tiempo transcurrido desde su publicación. “Me encanta vivir en Bogotá”, se lee en la descripción del video, que está cerca de las 20.000 reproducciones.

“Hoy estaba en la calle, estaba haciendo un día tenaz y definitivamente Bogotá no deja de sorprender”, comenta la tiktoker al inicio del clip, mientras relata el curioso momento en que vio a una mujer circulando como copiloto en una moto, vestida únicamente con una chaqueta amarrada a la cintura.

Apareció casi sin ropa en Bogotá Foto: captura TikTok

Según se ve en el video, la protagonista de la escena llevaba un cartel en la espalda que decía: “Para que mi ex recuerde lo que se dejó de comer”. La situación desató risas entre los transeúntes y comentarios de todo tipo en la red social.



Mire el video: haga clic aquí

“Si Shakira le dedicó un montón de canciones a Piqué, ¿por qué ella no puede hacer eso? Me encantó”, concluyó la joven que grabó el video viral.

Los comentarios no se hicieron esperar: “El realismo mágico”, “super regía”, “donde terminemos se la hago”, “¿pero qué le hizo el ex pa’ salir así?”, y “entiendo perfectamente al ex que la haya dejado”, son algunas de las reacciones que han circulado en TikTok y otras plataformas.