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Asesinan a rabino de la comunidad jasídica en Bogotá: estaba de visita en Colombia

Identificado como Nuchem Yisrael Eber, de 51 años, estaba de viaje en Colombia y según sus allegados fue asesinado en Bogotá.

Nuchem Yisrael Eber
Nuchem Yisrael Eber
Foto: suministrada
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

A través de un comunicado, la senadora Lorena Ríos, senadora del partido Colombia Justa Libre, confirmó que en Bogotá fue asesinado Nuchem Yisrael Eber, un rabino de la comunidad jasídica de 51 años que estaba de visita en el país. En el escrito, lo califica como “hecho lamentable”.

"Este hecho atroz enluta a su familia, sus seres queridos y a toda la comunidad Judía que hoy llora una pérdida irreparable… por eso levanto mi voz con firmeza exigiendo justicia, exigiendo que este crimen no quede en la impunidad y exigiendo una investigación rigurosa", concluyó la senadora.

Comunicado sobre rabino Nuchem Yisrael Eber
Comunicado sobre rabino Nuchem Yisrael Eber

Entre tanto, Blu Radio consultó con Medicina Legal sobre este caso y aseguran que trabajan continúan en el proceso de identificación de los cuerpos que hay dentro de la institución para determinar la identidad.

Por ahora, el rabino Nuchem Yisrael Eber, fue visto por última vez en el sector de Bulevar Niza el pasado martes 21 de abril, y según cuenta la comunidad, el cuerpo sin vida fue encontrado en Medicina Legal.

Rabino Nuchem Yisrael Eber
Rabino Nuchem Yisrael Eber
Foto. suministrada

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