Así se realizará el Simulacro Distrital: horarios y recomendaciones para este 22 de octubre

Bogotá se alista para una nueva jornada del Simulacro Distrital, una actividad que pondrá a prueba la preparación de millones de personas ante emergencias como sismos, incendios o fugas de gas. Este miércoles 22 de octubre, desde las 10:30 de la mañana, la ciudad vivirá un ejercicio masivo que busca fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta de la ciudadanía frente a cualquier calamidad natural o accidente.

El Simulacro Distrital se ha convertido en una tradición en la capital, pues desde hace más de una década se realiza anualmente para promover la conciencia sobre la gestión del riesgo. Para la edición 2025, las autoridades esperan la participación de más de 2,7 millones de personas entre estudiantes, trabajadores, comerciantes, vecinos y funcionarios públicos. El propósito es que toda la ciudad practique la evacuación de forma simultánea, verificando sus planes de emergencia y puntos de encuentro.



Horarios y medidas del Simulacro Distrital de Bogotá

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), entidad que lidera la jornada desde 2009 en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, destacó la importancia del evento. Su director, Guillermo Escobar, afirmó que “es una oportunidad para fortalecer la cultura de la prevención y la corresponsabilidad ciudadana. Se trata de un ejercicio de ciudad donde todos los sectores contribuyen a una Bogotá más preparada y resiliente”.

El simulacro comenzará a las 10:30 a.m., momento en el que se activarán las alarmas en colegios, universidades, centros comerciales, edificios públicos, conjuntos residenciales y empresas. Durante la actividad, los ciudadanos deberán seguir las rutas seguras hacia los puntos de encuentro y mantener los protocolos de autocuidado.

Blu Radio. referencia simulacro Bucaramanga //Foto: Policía de Bucaramanga

Las autoridades recomiendan:



Mantener la calma y seguir las instrucciones de brigadistas o personal de seguridad.

No usar ascensores durante la evacuación.

Evitar correr o devolverse por objetos personales.

Llevar documentos de identificación y, si es posible, un pequeño botiquín.

Reportar cualquier falla o novedad durante el proceso.



Al finalizar, los participantes podrán registrar su experiencia en www.simulacro.idiger.gov.co, lo que permitirá al Distrito medir el alcance del ejercicio y emitir constancias de participación.



Bogotá tendrá otros simulacros especializados

Además del simulacro general, la capital desarrollará ejercicios adicionales en distintos sectores. Uno de los más relevantes será el simulacro escolar del Borde Norte, el próximo 29 de octubre, con la participación de 40 instituciones educativas.

También se realizarán simulacros técnicos: uno por una posible falla en la excavación de la Línea 1 del Metro, entre calles 19 y 22 sobre la avenida Caracas, y otro por derrame de gasolina en la estación CENIT, en Puente Aranda, programado para las 7:30 de la mañana.

Por último, a las 10:00 a.m., el Servicio Geológico Colombiano adelantará un simulacro ante una posible falla en su reactor nuclear, con el fin de evaluar la coordinación técnica y los sistemas de comunicación ante emergencias científicas.