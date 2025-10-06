En vivo
Bloqueos HOY en Bogotá: afectación en TransMilenio por paro en el Vive Claro

El recinto Vive Claro continúa en el ojo del huracán y vecino del sector protestan en contra de los eventos programados en este punto de la ciudad, contando este 7 de octubre el de Guns N' Roses.

Bloqueos en el Vive Claro en Bogotá.jpg
Bloqueos en el Vive Claro en Bogotá //
Foto. X @BogotaTransito
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

Continúa la polémica en torno a la arena Vive Claro, que sigue sin cumplir las expectativas de los vecinos del sector que se quejan por el ruido que deja este recinto en la zona y no los deja dormir, por eso, este lunes, 6 de octubre, frente a la entrada del recinto se ha dado un bloqueo de varias personas pidiendo el sellamiento de este sitio.

Problemas con el Vive Claro
Problemas con el Vive Claro
Foto: Bomberos Bog y Unsplash

Cabe recordar que este recinto tuvo serios problemas en los últimos días por permiso y otros documentos, que llevaron a la cancelación del concierto de Kendrick Lamar y la incertidumbre del calendario que incluye eventos como Guns N’ Roses, Linkin Park, Imagine Dragons, Shakira, entre otros.

Es por esto que, frente a la zona, llegó un grupo de alrededor 30-50 personas con pancartas pidiendo intervención de la Alcaldía de Bogotá para el sellamiento de este por el ruido e intranquilidad que generan estos eventos en la zona, pues al punto llegan más de 40.000 personas y colapsa movilidad, seguridad, paz, entre otras cosas que, según los manifestantes, se presentan.

Bloqueo HOY en el Vive Claro de Bogotá.png

Bloqueo HOY en Bogotá en el Vive Claro afecta TransMilenio

Frente a la estación Salitre El Greco, entre el centro comercial Gran Estación y Vive Claro, un grupo de personas llegaron con pancartas pidiendo el cierre del recinto de entretenimiento, lo cual ha generado problemas de movilidad en este punto de la ciudad.

“Por manifestación ajena a la operación a la altura de la Calle 26 con Carrera 66, la flota troncal tiene retrasos en la operación. Recomendamos a nuestros usuarios no descender de los buses por su seguridad”, informó TransMilenio a través de sus redes sociales, que ha generado retraso en los servicios y demás operativos por parte de la empresa de transporte público, pidiendo además que los usuarios tomen rutas alternas hacia sus lugares de destino.

