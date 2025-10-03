Procuraduría inspecciona Vive Claro y pide información sobre proceso de aprobación de conciertos

Los recientes hechos ocurridos en el centro de eventos Vive Claro Distrito Cultural llevaron a la Procuraduría General de la Nación a realizar una inspección preventiva a las instalaciones, con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.

El objetivo fue verificar las condiciones de seguridad y el cumplimiento de la normativa aplicable para la realización de espectáculos públicos.

Como parte de esta actuación, el Ministerio Público solicitó a distintas entidades del Distrito, entre ellas el Idiger, la Secretaría de Gobierno, la Policía Metropolitana, Idartes y la Secretaría de Seguridad, un informe detallado sobre el proceso de aprobación de eventos masivos, así como los controles y evaluaciones que cada dependencia realiza.

La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción también indaga sobre las condiciones específicas del centro de eventos, las recomendaciones emitidas en visitas anteriores, y si estas fueron atendidas y sometidas a seguimiento.



El Vive Claro tiene capacidad para hasta 40.000 personas, un aforo que supera al hasta ahora espacio principal de la capital, el estadio El Campín. Foto: @CatalinaG1705

La entidad advirtió que este tipo de escenarios requieren vigilancia permanente, pues cualquier incumplimiento en protocolos de seguridad podría poner en riesgo a miles de asistentes.

El ente de control insistió en que estas problemáticas demandan acciones urgentes, coordinadas e inmediatas por parte de las autoridades distritales.

Publicidad

En materia de conciertos, el distrito continúa revisando los permisos para el concierto de Guns N’ Roses, programado en ese recinto para el martes 7 de octubre.

En paralelo, la administración confirmó que otros eventos de gran formato sí cuentan con visto bueno. El Distrito emitió concepto favorable para la realización del Festival Salsa al Parque 2025, que tendrá lugar el 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar.

Asimismo, la Secretaría de Gobierno autorizó finalmente el espectáculo público “El Festival Más Contentoso Luis Alfonso”, previsto para las mismas fechas en el estadio El Campín, luego de que la empresa organizadora, completara los requisitos pendientes ante el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA).

Publicidad

Con estas decisiones, Bogotá se prepara para un fin de semana de alta actividad cultural y musical, bajo la lupa de las autoridades que buscan garantizar el derecho al disfrute de la ciudadanía en condiciones de seguridad.