Sociedad Colombiana de Ingenieros pide verificar seguridad del Vive Claro antes de más conciertos

La incertidumbre frente a la realización de conciertos en el nuevo escenario de Bogotá, Vive Claro sigue en su punto máximo después de que este primero de octubre la Secretaría de Gobierno negara, en primera instancia, llevar a cabo el show de la banda Guns and Roses programado para el próximo 7 de octubre.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) ha intentado hacer seguimiento a la revisión de las condiciones estructurales y de seguridad de este escenario. Ante la cancelación del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar, la SCI solicitó al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) acceso completo y oficial a los documentos técnicos que certifican la estabilidad estructural del montaje.

En la carta dirigida al director del IDIGER, ingeniero Guillermo Escobar Castro, la SCI reitera pedidos que ya había formulado anteriormente, pero que, según afirma, aún no han sido atendidos con suficiencia.

Entre la información requerida se encuentran los conceptos técnicos emitidos por el IDIGER los días 4, 20 de agosto y 5 de septiembre de 2025, así como todas las anexos asociados a esos pronunciamientos.



La SCI pide revisar de manera detallada los diseños de cálculos estructurales, los estudios de suelos y las modificaciones realizadas al escenario, haciendo énfasis en elementos críticos como diagonales, anclajes, uniones y conexiones.

También exige conocer los controles de supervisión de obra y los conceptos técnicos de los ingenieros que autorizaron el uso del escenario para los conciertos realizados el 27 de julio, con aforo medio y el 24 de agosto con la presentación de Green Day y alrededor de 40 mil asistentes.

En un comunicado, emitido este 1 de octubre, la entidad también reiteró su llamado al Distrito y advirtió que, dado que se ha mencionado la posibilidad de mantener el escenario instalado durante 5, 10 e incluso 15 años, ya no se trata solo de una estructura temporal, sino de un posible equipamiento permanente, lo cual exige controles mucho más rigurosos.

Publicidad

“La seguridad de los ciudadanos debe estar plenamente garantizada”, enfatiza el comunicado. “Reiteramos la necesidad de una verificación técnica integral del proyecto Vive Claro / OCESA para asegurar escenarios confiables y seguros para la ciudadanía.”

El pasado 14 de julio esta organización ya había solicitado revisar a fondo "las condiciones de diseño, funcionamiento y seguridad que deben respaldar la operación del lugar".

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno todavía están pendientes por entregar, de parte de los organizadores, los conceptos del IDIGER, Bomberos, Secretaría de Movilidad y de la Policía Metropolitana de Bogotá, antes de aprobar la realización del concierto de Guns and Roses.