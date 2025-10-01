En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Diego Cadena
Oktoberfest de Múnich
Atentado contra exconcejal

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Sigue en veremos concierto de Guns N' Roses: Alcaldía de Bogotá tendrá la última palabra

Sigue en veremos concierto de Guns N' Roses: Alcaldía de Bogotá tendrá la última palabra

Los Guns N' Roses tienen programado presentarse en el Vive Claro el próximo 7 de octubre.

Asistentes al concierto de Green Day en Vive Claro hablan del 'miedo' que sintieron por este detalle
El Vive Claro tiene capacidad para hasta 40.000 personas, un aforo que supera al hasta ahora espacio principal de la capital, el estadio El Campín.
Foto: @CatalinaG1705
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Luego de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en el Vive Claro de Bogotá, el pasado 27 de septiembre, por falta de permisos, la Secretaría de Gobierno de la ciudad emitió una nueva resolución que, esta vez, tiene que ver con la presentación de los Guns N' Roses.

Los Guns N' Roses tienen programado presentarse en este mismo escenario el próximo martes, 7 de octubre. Al respecto, la Secretaría negó la autorización para el concierto y dio un último plazo para que el organizador subsane la documentación y la presente nuevamente.

A través de la resolución número GJR - 1425 de 2025, la entidad aclaró decidió: “Negar a la empresa Promotora Colombia S.A.S. (…) autorización para realizar el espectáculo público de las artes escénicas denominado GUNS N ROSES, programado para efectuarse el 07 de octubre de 2025, en Vive Claro Distrito Cultural”.

Y es que la resolución, conocida este miércoles, habla específicamente de los permisos o autorizaciones para el desarrollo de lo que describen como “actividades de aglomeración de público”. En la misma, se refieren a la evaluación de las normativas vigentes.

Vive Claro
Vive Claro
Foto: Blu Radio

Para este evento, específicamente y según el documento, faltaron algunos puntos importantes relacionados con Bomberos, Secretaría de Movilidad, entre otros conceptos.

En ese sentido, el empresario a cargo deberá entregar los permisos correspondientes en el plazo establecido, de lo contrario, el concierto podría ser cancelado tal y como ocurrió con el show del rapero Kendrick Lamar, del cual no hubo previo aviso y se suspendió horas antes de iniciar.

Publicidad

Y es que, además de Guns N’ Roses, hay otros conciertos programados en el Vive Claro:

  • Imagine Dragons (17 de octubre)
  • Linkin Park (25 de octubre)
  • Shakira (1 de noviembre)
  • Blessd (22 de noviembre)
  • My Chemical Romance (22 de enero).

¿Qué pasó con el concierto de Kendrick Lamar en Bogotá?

En un principio, los organizadores alegaron problemas técnicos y mientras los fanáticos ya esperaban afuera, se hizo el anuncio de que, pese a los intentos, el concierto del rapero se cancelaría sin opción de reprogramarlo.

Horas más tarde, Páramo, la promotora encargada, detalló en un comunicado que se había "pospuesto" por dificultades “logísticas del recinto", aclarando que Lamar estaba listo para presentarse ese día.

Publicidad

Luego, la tiquetera Live Nation y la plataforma de eventos Ocesa pidieron disculpas a todos los fans, entendiendo que muchos esperaron afuera del Vive Claro durante horas y pagaron sus respectivas boletas con la emoción de ver a su artista favorito.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Guns N' Roses

Concierto

Vive Claro

Publicidad

Publicidad

Publicidad