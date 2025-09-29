Ocesa les respondió a aficionados de Kendrick Lamar: así será la devolución del dinero

La noche del sábado 27 de septiembre de 2025 quedó marcada por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en el centro de eventos Vive Claro, en Bogotá. El rapero estadounidense, uno de los artistas más esperados del año tras su participación en el Super Bowl, no pudo presentarse debido a problemas relacionados con permisos y documentación técnica. La noticia generó frustración en miles de asistentes que habían comprado su entrada con anticipación y viajado desde diferentes regiones del país e incluso del extranjero.

La organización del evento, en cabeza de Ocesa Colombia, informó que la devolución del dinero ya está en marcha. “Todos y cada uno de los fans que compraron su boleta recibirán, vía Ticketmaster, la devolución completa del dinero, incluyendo el cargo por servicio”, aseguró Luz Ángela Castro, directora de Ocesa, en diálogo con Blu Radio. La ejecutiva pidió calma a los seguidores y aclaró que las devoluciones se harán únicamente a través del canal oficial para evitar fraudes.



Así se llevará a cabo la devolución el dinero

Ocesa precisó que el reembolso se realizará directamente al medio de pago utilizado en la compra. Además, pidió a los asistentes estar atentos a las comunicaciones de Ticketmaster para evitar caer en manos de páginas falsas o suplantadores que ya circulan en redes sociales.

Respecto a quienes viajaron desde otras ciudades o países y asumieron gastos adicionales de transporte y alojamiento, Castro fue enfática: “Pedimos que presenten sus casos de manera formal en la plataforma de quejas y reclamos. Se estudiará cada situación. Por ahora ratificamos la devolución absoluta del dinero y estamos trabajando en buscar algunas compensaciones para estos fans”.

La directiva también expresó la frustración de la compañía por lo ocurrido: “El sábado perdimos todos: perdieron los fans, perdió el artista, perdió la ciudad. Fue una situación imposible causada por un sistema burocrático que debe cambiar”.



Kendrick Lama Foto: AFP

Ocesa le respondió a IDIGER tras la cancelación

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) defendió su decisión de no autorizar el espectáculo. Guillermo Escobar, director de la entidad, explicó: “No podemos pronunciarnos de manera positiva si la documentación no llega completa y oportuna. En este caso, el plan de emergencias no estaba integral y eso generó la imposibilidad de avalar el evento”.

Escobar recalcó que su deber es garantizar la seguridad de los asistentes: “No se trata solo del escenario, sino de todas las estructuras, conexiones eléctricas y medidas de evacuación. Cuando no se cumplen esos requisitos, no hay forma de dar luz verde”.

Por su parte, Castro insistió en que se trató de un problema de tiempos y burocracia: “Estamos inmersos en un proceso obsoleto. Todos los permisos llegan el mismo día del evento y eso es absurdo. El lugar cumple con todas las condiciones de seguridad”.

Mientras tanto, el desmontaje del escenario ya se completó y el calendario de Vive Claro sigue en pie con conciertos como Guns N’ Roses y Shakira en las próximas semanas. El caso, sin embargo, dejó sobre la mesa el debate sobre la eficiencia de los trámites para espectáculos masivos en Bogotá y la necesidad de modernizar los procedimientos.

Para los seguidores de Kendrick Lamar, lo inmediato es la devolución del dinero. La reprogramación del concierto parece lejana, pues el artista continúa su gira por Suramérica y Oceanía sin fechas disponibles para Colombia en lo que resta del año.