Distrito reveló razones de cancelación de concierto de Kendrick Lamar en Bogotá: no había seguridad

La noche del pasado sábado 27 de septiembre de 2025 se manchó debido a la cancelación del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar, que estaba proyectado para realizarse en el centro de eventos Vive Claro de Bogotá.

La noticia fue confirmada por los organizadores de la gira Grand National Tour por medio de un comunicado que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Tras ello, Páramo Presenta, empresa responsable de la logística en Colombia, entregó detalles de lo ocurrido con el esperado concierto.

“Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”, se pudo leer en el comunicado firmado por Live Nation, Ocesa y Páramo Presenta.



Alcaldía explica la cancelación del concierto

De cara a las preocupaciones manifestadas por los seguidores del rapero, así como de la ciudadanía en general, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) reveló detalles sobre el proceso de evaluación que se llevó a cabo para que el concierto pudiera realizarse en condiciones óptimas de seguridad para los asistentes.

Kendrick Lamar Foto: AFP

De acuerdo con el IDIGER, el inconveniente radicó en que el evento no contaba con la información ni con la documentación técnica suficiente y oportuna, según lo solicitado por la normativa vigente en la ciudad.

Ante esta situación, cada evento que se realice debe cumplir con las condiciones técnicas y funcionales requeridas, las cuales son evaluadas de manera independiente con base en la documentación que presente el organizador.



Motivos técnicos del rechazo al evento

El IDIGER fue enfático al señalar la necesidad de contar con análisis de riesgo detallados, medidas de mitigación funcionales y logísticas, así como las certificaciones correspondientes por parte del organizador, para garantizar el bienestar de los asistentes. Según la entidad, estos requisitos no habrían sido acreditados en su totalidad.

Publicidad

“Cada espectáculo público debe ser evaluado y aprobado de manera autónoma e independiente, con base en la información específica que presente su organizador. La normativa sobre aglomeraciones de público exige la entrega de análisis rigurosos de riesgo, junto con medidas de mitigación y soportes técnicos que garanticen la implementación de condiciones integrales de seguridad”, señala el comunicado emitido por el IDIGER.

Ante ello, el Distrito subrayó que estas disposiciones no se aplican únicamente al concierto de Kendrick Lamar, sino a todos los eventos masivos que se realicen en la capital. En ese sentido, aseguró que continuará adelantando los acompañamientos técnicos correspondientes para garantizar el correcto desarrollo y funcionamiento de los espectáculos en los escenarios destinados a grandes aglomeraciones en Bogotá.