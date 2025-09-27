Cancelan concierto de Kendrick Lamar este sábado en Bogotá: esto se sabe

El concierto de Kendrick Lamar en Bogotá, programado para la noche de este sábado 27 de septiembre en el Vive Claro, fue cancelado. A través de su cuenta de Instagram, Grand National Tour, organizadores de la gira del rapero hicieron oficial la cancelación del concierto. Aunque no mencionaron las razones, el equipo de logística del escenario dijo que por "temas técnicos de producción" no se llevaría a cabo el concierto. Así se enteraron los asistentes de la cancelación.

Cancelan concierto de Kendrick Lamar

La decisión tomó por sorpresa a los miles de fanáticos que aguardaban con entusiasmo la primera presentación del rapero estadounidense en Colombia, como parte de su gira ‘Grand National Tour’.

De acuerdo con la empresa Páramo, organizadora del evento, las puertas del recinto debían abrirse a las 4:00 p. m. para permitir el ingreso de los asistentes. Sin embargo, varios usuarios denunciaron en redes sociales que, pasadas las 8:00 p. m., aún no se había autorizado la entrada, lo que desató molestia y altercados en las filas.

El anuncio de la cancelación llegó apenas horas antes del inicio previsto del show, generando desconcierto entre los asistentes que ya se encontraban en el lugar.



Realizan cierres en vías tras cancelación del concierto

Por su parte, las autoridades de movilidad informaron que se realizaron cierres preventivos en las vías cercanas al centro de eventos Vive Claro debido a las novedades presentadas en el lugar. Como rutas alternas se habilitaron la avenida El Dorado (calle 26), la carrera 68, la calle 53, la avenida Mutis y la avenida Esperanza, con el fin de facilitar el desplazamiento de los conductores.

