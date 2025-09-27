Cancelado el concierto de Kendrick Lamar en Bogotá: esto pasará con dinero de entradas

El concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar, programado para la noche de este sábado 27 de septiembre de 2025 en el centro de eventos Vive Claro de Bogotá, fue cancelado a pocas horas de su inicio.

La noticia fue confirmada por los organizadores de la gira, Grand National Tour, a través de un comunicado publicado en redes sociales. Posteriormente, Páramo Presenta, empresa encargada de la logística en Colombia, entregó detalles sobre la decisión.

“Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”, se lee en el comunicado firmado por Live Nation, Ocesa y Páramo Presenta.



¿Qué pasará con el dinero de las entradas?

Los organizadores aclararon que los reembolsos se harán de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el mismo método de pago empleado en la compra. En caso de haber adquirido las entradas por medio de terceros, los asistentes deberán comunicarse directamente con ellos para solicitar el dinero.

Comunicado de Paramo sobre el concierto de Kendrick Lamar

El anuncio de la cancelación se conoció apenas horas antes del show, lo que generó desconcierto entre los seguidores del artista, muchos de los cuales ya se encontraban en el lugar a la espera de su ingreso. En redes sociales, varios usuarios manifestaron su molestia y frustración por la inesperada decisión.

