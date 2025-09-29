Ojo fans, esto pasará con los próximos conciertos del Vive Claro en Bogotá

Miles de personas quedaron aburridas a las afueras del Vive Claro el pasado sábado, 27 de octubre, tras la cancelación del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar, además que algunos esperaban ver a los teloneros Car7el y Paco Amoroso en este recinto que esperaba recibir más de 30.000 personas esa noche.

"En caso de reembolso se llevará a cabo de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el método de pago original. en caso de compra a través de terceros se deben contactar directamente con ellos", informó Páramo Presenta sobre el reembolso de dinero, al igual que Ocesa agregó: “Por ahora ratificamos la devolución absoluta del dinero y estamos trabajando en buscar algunas compensaciones para estos fans”, dijeron.

Sin embargo, el recinto cuenta con una extensa lista de eventos y uno de se encuentra a tan solo una semana de llevarse a cabo: Guns N Roses el 7 de octubre, por lo tanto, existe preocupación de qué pasará con los demás eventos.

Kendrick Lamar en Vive Claro // Foto: AFP

Conciertos Vive Claro, ¿qué pasará con toda la agenda del 2025?

Ha crecido la incertidumbre sobre el futuro de los conciertos de este recinto de entretenimiento, que, hasta ahora, ha sido nombrado el más grande de todo el país. Pero ante esta situación, Ocesa, empresa encargada del recinto, respondió y les dio tranquilidad a los fans: la agenda se mantiene firme.



En ese orden de ideas, según la empresa, los fans que viajen a Bogotá para vivir los próximos eventos que se encuentran programados podrán vivirlos con “todas las garantías”, al igual que avanzaron reuniones con autoridades del Distrito para evitar que lo sucedido con Kendrick Lamar vuelva a suceder.

Vive Claro Foto: Blu Radio

¿Dónde queda el Vive Claro?

Ubicado entre la calle 26 y 51, este nuevo reciento de entretenimiento hace parte de una apuesta para impulsar la industria de entretenimiento en Bogotá y todo el país.

Esta es la ubicación exacta de este recinto:

¿Cuáles son los próximos conciertos del Vive Claro?